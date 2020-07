Spiller sin 400. kamp for United – Solskjær røper hva han tenkte da kritikken haglet i fjor

David de Gea spiller mandag sin 400 kamp for Manchester United, 309 av dem er i Premier League. Dermed er han en av de med flest kamper for rødtrøyene.

Da David de Gea signerte for Manchester United i 2011 ble han tidenes dyreste keeper i Premier League. Rødtrøyene punget ut 180 millioner kroner for sisteskansen.

Spanjolen fikk oppgaven med å ta over arven etter Edwin van der Sar som hadde vunnet fire Premier League-titler og én Champions League-tittel med United.

Det startet tøft for de Gea. Den da 21 år gamle keeperen gjorde flere tabber den første sesongen og mange lurte på om United hadde bommet totalt på overgangsmarkedet. Men så snudde det. Spanjolen tok raske steg og har siden vært en av de beste keeperne i Premier League.

Han har kommet på årets Premier League-lag fem ganger og vunnet årets spiller i Manchester United tre ganger. Men etter å ha levert strålende prestasjoner kom han forrige sesong i en dårlig stim.

Flere stygge tabber fikk eksperter til å stille spørsmål ved om ikke United burde hente en ny keeper. Ole Gunnar Solskjær innrømmer på pressekonferansen før mandagens oppgjør mot Southampton at det aldri var i tankene hans.

– Det gikk ikke gjennom hodet mitt i det hele tatt. For å være keeper i Manchester United er man nødt til å være sterk mentalt, David er det. Han har vært her lenge og runder 400 kamper på mandag. David er en sterk karakter, og jeg så ingenting godt i å ta ham ut fra laget i fjor, sier United-sjefen.



Mener han kan spille så lenge han selv ønsker

Målene rant nemlig inn bak sisteskansen, og flere av dem burde han reddet.

– Jeg tror De Gea er forvirret. Det er en identitetskrise. Plutselig går alt galt, igjen og igjen. Nå er De Gea en av de aller dårligste keeperne i Premier League. Han er inne i en periode der alt går galt. Spiller kontraktssituasjonen inn? Jeg mener Sergio Romero bør spille resten av sesongen, så får De Gea trekke seg tilbake og finne tilbake til seg selv og bygge seg opp igjen, slo TV 2-ekspert Erik Thorstvedt fast i pausen mellom Chelsea og United i april i fjor.

Mandag spiller han sin 400. kamp for United og det til tross for at han kun er 29 år gammel.

– David har vært helt fantastisk i United. Jeg nyter å jobbe med ham, og han har sagt at han vil spille i ti år til. Hvor lenge han kan spille er helt opp til ham, det er en glede å se han spille. Han har flere kamper enn Peter Schmeichel, han har vunnet Premier League, FA-cupen og Europa League. Jeg tror ikke dette er nok for ham, jeg tror ikke han er fornøyd før han vinner de virkelig store trofeene, sier Solskjær.