Undersøkte brønner i Madeleine McCann-saken

Ifølge avisen The Mirror har politi og dykkere undersøkt tre brønner i Vila do Bispo om lag 16 kilometer fra ferieanlegget der den britiske jenta forsvant for 13 år siden.

Politiet har så langt ikke funnet spor av Madeleine i brønnene, melder den portugisiske TV-stasjonen RTP, men etterforskere sier de har funnet grunnleggende bevis i saken.

Tyske myndigheter mistenker en 43 år gammel tysk mann for å ha bortført og drept Madeleine. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn og soner nå en narkotikadom i et fengsel i Tyskland.

Det portugisiske politiet mener de kan knytte funnene av de nye bevisene til tyskeren. I tillegg knytter de mannen til enda en savnet person fra samme område.

Forrige uke avslørte RTP-reporter Sandra Felgueiras at tyskeren hadde blitt arrestert på grunn av mistanke om å at han hadde oppholdt seg rundt barn på en lekeplass, samtidig som han var på flukt fra tyske myndigheter.

