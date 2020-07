Benteke utvist etter kampen

Aston Villa-Crystal Palace 2-0

Aston Villa tok tre viktige poeng i nedrykksstriden etter to scoringer av Trézéguet. Likevel klarte Christian Benteke, som ble hentet til Premier League av nettopp Villa, å stjele overskriftene.

Etter sluttsignalet var det tumulter mellom flere spillere. Wilfried Zaha så ut til å være rasende på Douglas Luiz, mens Benteke åpenbart også var svært irritert. Drøyt halvminuttet etter at kampen var blåst av viste dommer Martin Atkinson Benteke det røde kortet.

Ett minutt i forveien ble Benteke sparket ned av Konsa. Crystal Palace-spissen fikk frispark, reiste seg umiddelbart og rettet noen gloser mot Konsa. Etter kampen hadde ikke raseriet lagt seg.

Premier League bekrefter nemlig at det røde kortet ble gitt som følge av en hendelse utenfor spillet Ezri Konsa.

Sparket etter Konsa

Crystal Palace-manager Roy Hodgson er skuffet over Bentekes oppførsel. Han må nå klare seg uten spissen i de tre siste ligakampene.

– Jeg kan ikke unnskylde det. Uansett hvor provosert du er eller hva som ble sagt – når du sparker etter en motstander, og dommeren ser det, blir du utvist. Det har skjedd i fotball så lenge jeg kan huske. Det Christian kan gjøre, er å beklage til lagkameratene sine og akseptere straffen, sier Hodgson til Sky Sports.

– Det er uakseptabelt. Det var mye småting ute på banen. Men det er også en del av spillet, og du kan ikke la deg provosere til å gjøre noe som gjør at du mister resten av sesongen. Dette var en fin mulighet for ham til å få noen kamper under beltet resten av sesongen, men nå mister han dem. Han synes det er leit, og det gjør vi òg, fortsetter han.

VAR-kontrovers

Frustrasjonen startet tidlig for Crystal Palace. Seks minutter ut i kampen lå ballen i Villa-målet, og Palace kunne vært i føringen. Mamadou Sakho satte ballen i nettet med skulderen etter en dødball. VAR brukte lang tid på å se på situasjonen, og konkluderte med at midtstopperen brukte armen for å få ballen i mål, hvilket resulterte i at målet ble annullert.

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland var sterkt uenig i avgjørelsen. Se forklaringen her:

Etter det ble egyptiske Trézéguet avgjørende for Aston Villa. Han sørget for at manager Dean Smith endelig kunne smile igjen, da han scoret begge målene i seieren på Villa Park.

Trézéguet scoret mål nummer én etter et velplassert frispark fra Conor Hourihane og mål nummer to assistert av samme mann.

Aston Villa ligger på 18.-plass i ligaen med 30 poeng, og har fire poeng opp til Watford på 17.-plass. Crystal Palace ligger på 14.-plass med 42 poeng.

Norwich ble det første laget i årets sesong som rykket ned fra Premier League etter lørdagens 0-4-tap mot West Ham.