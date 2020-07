– Jeg har levd i husarrest i 12 år

– I tolv år har jeg sittet her, sier Heidi Hovde (62), som sitter i byen Doha i Qatar, i et videointervju med TV 2.

62-åringen, som opprinnelig er fra Lofoten, sier at hun siden finanskrisen i 2008 har sittet i husarrest i Qatar.

– Det betyr at jeg ikke får lov til å reise ut fra Qatar, sier Hovde.

Sammen med sin advokat i Norge ber hun nå om nå om hjelp til å komme seg hjem.

Hun forteller at hun ikke greide å betjene hverken husleia eller andre lån hun hadde da hun mistet jobben sin i landet i anledning finanskrisen. Som følge av dette fikk hun utreiseforbud inntil gjelden var tilbakebetalt.

Det har hun hittil ikke klart.

– Jeg har kontaktet Utenriksdepartementet og den norske ambassaden i Abu Dhabi mange ganger, men de sier hele tiden at «dette er en sak mellom deg og Qatar», sier hun.

– De sier «ring foreldrene dine og be om hjelp». Det kan jeg ikke gjøre. Jeg kan ikke belaste dem som har dårlig råd i utgangspunktet.

Hovde er født og oppvokst i Lofoten, og har både foreldre og tre egne barn i Norge. Nå har familien engasjert advokat for å forsøke å hjelpe henne hjem til Norge.

Advokat Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden Foto: Finn Erik Robstad

– Situasjonen er tragisk både for henne og familien i Norge, sier advokat Farid Bouras i Advokatfirmaet Elden til TV 2.

– Hun bor i en liten leilighet på ni kvadratmeter og lever på 100 kroner i uken. Det eneste hun spiser er havregryn, sier Bouras til TV 2.

– Det er snakk om en sum på 400.000 kroner. Dette må jo være mulig å løse?

– Det er 400.000 som blir sagt nå, men det har også vært snakk om lavere summer, så gjelden øker bare, sier Bouras til TV 2.

Advokaten sier han er bekymret over at Hovdes helsetilstand er svært dårlig, og at det haster med å få henne hjem til Norge.

– Vi håper at Norge som nasjon kan vise muskler i denne saken, og hjelpe oss med å få denne damen hjem til Norge. Hvis hun blir der lengre, vil det kunne få fatale følger, sier Bouras til TV 2.

Hovde sier hun savner familien.

– Jeg har tre unger. Det er tungt å være borte fra dem så lenge, sier hun.

– Er det ingen i Norge, for eksempel familie eller venner, som kan hjelpe deg med pengene?

– Jeg føler liksom at jeg har brukt opp alle familiemidlene og alt som er. Jeg kan ikke spørre om mer, sier hun.

– Jeg vil jo komme meg hjem, og ikke bare for å treffe familien min, men også for å undersøke hvordan det står til med helsen min, og om det er noe som kan gjøres med den, sier Hovde.

– Om jeg dør her, vil ikke Norge engang ta ansvar for å betale for å få sendt kisten min hjem, så det sparer jeg penger til.

Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med saken.

– Den norske ambassaden i Abu Dhabi er i kontakt med vedkommende og gir konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldende rammer for bistand til norske borgere i utlandet, sier kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen til TV 2.