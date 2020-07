Hindret nytt poengtap i siste liten

Innbytter Sophie Romàn Haug reddet tre poeng for LSK i toppkampen mot Sandviken.

– Dette var viktige poeng, Sandviken er regnet i toppen, sier målscorer Romàn Haug til TV 2 etter kampen.

LSK skapte flere store sjanser gjennom kampen, men slet med å få ballen i mål. Det var før 21 år gamle Romàn Haug kom innpå.

25 minutter før slutt valgte Hege Riise å sette innpå den talentfulle angrepsspilleren, som skulle vise seg å bli dagens helt for gultrøyene.

Et frispark ble slått inn foran målet hvor Sandviken-keeper Oda Bogstad leverte en strålende redning, dessverre for keeperen var Romàn Haug fremme på egen retur og scoret.

– Det var kjempedeilig. Vi har flere store sjanser i kampen, men vi sliter med å få til det vi ønsker. Vi fortsetter å stange, og heldigvis lønner det seg, sier målscoreren.

LSK-trener Hege Riise var selvsagt strålende fornøyd med at laget hennes tok sesongens første trepoenger like før slutt.

– Dette føles ubeskrivelig bra. Totalt sett så fortjener vi det i dag, vi skaper mange sjanser. Vi jobber til siste slutt og får belønning for det, sier Riise til TV 2.

Tøff start mot Rosenborg

De regjerende mesterne fikk en tøff start på sesongen da de spilte uavgjort mot Rosenborg og et tap mot Sandviken ville sørget for at de lå fem poeng bak bergenserne.

– Vi mistet to poeng i Trondheim i serieåpningen, erkjenner Riise.

Sandviken på sin side fikk en strålende start på sesongen da de slo Vålerenga 3-2 i åpningskampen. Hovedstadslaget blir sett på som en av favorittene til å vinner Toppserien denne sesongen, noe også LSK ønsker.

– Vi fikk en start på serien som vi ikke hadde ønsket. Det var deilig å vise i dag at vi kan. Vi går selvsagt for å vinne serien i år også.