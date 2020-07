Tottenham snudde kampen og passerte erkerivalen

Tottenham-Arsenal 2-1

Ti minutter på overtid steg Toby Alderweireld til værs på et hjørnespark fra Heung-Min Son. Belgieren var knusende overlegen i luften, og Arsenals keepervikar Emiliano Martínez var sjanseløs.

Dermed kunne José Mourinho og co. slippe jubelen løs for en viktig trepoenger. De klatrer nå opp til åttendeplass på tabellen: To poeng foran Arsenal, og tre bak Wolverhampton på plassen som vil gi garanti for Europaliga-spill.

TV 2s fotballekspert mener at mye snudde etter drikkepausen i andre omgang. Arsenal styrte kampen, men etter drikkepausen var Tottenham bedre med. Kanskje var José Mourinhos ord avgjørende.

– Vi har snakket om disse drikkepausene, og hva de gjør med kampene. Er vitner igjen til at det skal snu? Arsenal hadde full kontroll, men så fikk Tottenham et par brukbare muligheter etter drikkepausen. Det er strålende gjort av Alderweireld, sa Petter Myhre fra kommentatorboksen.

Drømmemål

Arsenal fikk – bokstavelig talt – en pangstart på Nord-London-derbyet. Alexandre Lacazette mottok ballen på rundt 20 meter. Den franske spissen la ballen til rette, og hamret den i nærmeste kryss. Et kremmerhus.

Men gleden ble kortvarig. To minutter senere skulle Sead Kolasinac slå en enkel støttepasning til David Luiz. Bosnierens pasning ble heller en stikker til Heung-Min Son. Tottenham-angriperen hadde riktignok mye jobb igjen å gjøre, men takket for gavepakken ved å lobbe ballen lekkert i mål.

Kolasinac fikk gjennomgå i TV 2s Premier League-studio i pausen av kampen.

– Det er en merkelig pasning. Han er venstrebeint, men legger den over på høyre. En ti meters pasning som han bommer fullstendig på, konstaterte Brede Hangeland.

– Det er en gave. To minutter etter du har scoret et så fint mål, er det siste du vil å gi bort et mål på den måten, istemte Trevor Morley.

Flere brølere

Brøleren kom ikke uten forvarsel. Gang på gang i åpningsminuttene hadde Arsenals spillere gitt bort ballen.

– Det har vært uvanlig mange feil, som de til slutt blir straffet for. Det kunne ha blitt flere scoringer for Tottenham. Jeg synes Arsenal startet slapt, sa Hangeland.

Særlig reagerte de på Nicolas Pépé. Arsenals rekordkjøp spilte ballen enkelt bort på midtbanen, noe som ledet til en enorm sjanse for Harry Kane på stillingen 0-0. Og Pépé så ikke særlig interessert ut i å rette opp feilen.

– Det er en synd. Han gir opp og ser ikke interessert ut. Det er svakt, sukket Morley.

– Forsøket på å vinne ballen der – det er smått utrolig i et London-derby, fulgte Hangeland opp.