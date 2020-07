Advokatleder: – Dette har jeg aldri hørt om

Advokat Marius Dietrichson reagerer på avhørsvideoen fra Kristiansand. Han synes det er spesielt at fysisk makt blir brukt for å få ut informasjon.

Lederen for Advokatforeningens forsvarergruppe, Marius Dietrichson, kan ikke huske å ha hørt om at en politimann i et avhørsrom har brukt fysisk makt for å få informasjon.

– Det er spesielt å foreta en fysisk inngripen, en pågripelse i avhør, for å få informasjon. Det kan skje for å måtte roe en situasjon, men for å få informasjon, nei det tror jeg ikke jeg har hørt om før, sier den erfarne advokaten.

ALDRI HØRT OM: Lederen av forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, reagerer på det han ser i videoen fra politihuset i Kristiansand. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

Det sier han etter å ha sett videoen av Qader Osman Abdi (24), som TV 2 publiserte søndag morgen. Abdi, som i avhøret erkjente oppbevaring av narkotika og senere ble dømt til fengsel i ti og et halvt år, nektet å gi politiet Snapchat-passordet sitt. Da ble han lagt i bakken på brutalt vis.

I videoen ser man at den mannlige politibetjenten tar armen sin rundt 24-åringens hals.

– Bør ses på

Advokat Dietrichson understreker at en mistenkt eller siktet selv bestemmer hva som skal fortelles til politiet i avhør.

– Det som kjennetegner avhør, er nettopp at det er frivillig fra den siktedes side. Det er helt opp til han eller henne hva han eller hun vil si til politiet. Når det da gjøres med bruk av et halsgrep, så tenker jeg at dette er noe som bør ses på, sier han.

Politibetjenten er under etterforskning av Spesialenheten for politisaker. Han nekter for å ha gjort noe straffbart i avhørsrommet. Han er fortsatt i tjeneste, opplyser politimester i Agder, Kirsten Lindeberg.

Skal ikke bruke halsgrep under pågripelse

Førstelektor ved Politihøgskolen Anders Lohne Lie har skrevet lærebok om hvordan man skal gå frem i en pågripelsessituasjon.

– Hvilken situasjon tilsier at det er forsvarlig å bruke halsgrep?

– Ved Politihøgskolen underviser vi med utgangpunkt i et rundskriv som regulerer bruken av halsgrep. Situasjonen skal være alvorlig før halsgrep skal benyttes. Det skal ikke skje i forbindelse med pågripelse, men mer i en nødvergesituasjon.

– Hav legger du da i «alvorlig situasjon»?

– Det kan være at det for eksempel kan være fare for liv og helse om man ikke får kontroll på situasjonen umiddelbart.

– Jeg var livredd

Abdi forteller selv til TV 2 at han opplevde basketaket som svært skremmende.

– Jeg fikk ikke puste. Han er en stor mann, og han la hele kroppsvekten sin oppå meg mens han strammet rundt halsen min. Jeg var livredd, sier Abdi.

SKREMT: Qader Osman Abdi (24) vil at behandlingen han fikk skal få konsekvenser for politimannen. Foto: Elisabeth Røvær / TV 2

For Abdi selv er det viktig at politimannen straffeforfølges.

– Jeg er skuffet over politiet og hele systemet. Selvsagt gjorde jeg noe kriminelt, og det får konsekvenser. Men måten han behandlet meg, var mer enn ille, sier han.

Abdi sier han ikke kan vite hva som lå bak politimannens handlinger, men at han mener han blir behandlet annerledes som en ung mann med minoritetsbakgrunn.

– Jeg ser det som skjer rundt i verden og hva politifolk gjør mot unge svarte. Jeg ser det som skjer i USA med George Floyd. Folk tror at maktmisbruk fra politiet ikke skjer i Norge, men det gjør det, sier han.

Verken politimannen eller Agder politidistrikt ønsker å kommentere anklagene om rasisme.