Over 9.000 har hørt sommerlåta om Nakstad – slik reagerer han

Trond og Hanna Helgetun Krogh fra Trondheim har fått massiv respons på sosiale medier, etter at de publiserte en video med en ny sommerlåt på Youtube.

Sommerlåta er en hyllest til assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, og har fått navnet «Alt du sa, Espen Nakstad».

– Vi begynte å lage litt videoer da Trond hadde hjemmekontor, sier Hanna.

LAGET VIDEO: Det er Trond og Hanna Helgetun Krogh som har laget videoen ogl låta "Alt du sa, Espen Nakstad". Foto: Fredrik Uken / TV 2

– Det ble på en måte litt morsommere å lage videoer enn å jobbe, så vi har laget flere. Den siste er altså med en låt som er ment som en hyllest av Espen Nakstad, sier han.

– Formidabel jobb

Hanna, som selv jobber som lege, mener Nakstad har gjort en formidabel jobb med å kommunisere til det norske folk under koronakrisen.

– Han har formidlet komplisert informasjon på en enkel måte. Han fortjener virkelig en låt der han hylles, mener hun.

Musikkvideoen er søndag kveld sett av over 9000 mennesker på YouTube.

På hjernen

Hovedpersonen selv så videoen første gang lørdag kveld.

– Jeg ble litt stum da jeg så den første gangen. Jeg har fått den på hjernen, den er fengende, sier Nakstad til TV 2.

Han er imponert over musikkvideoen, og setter pris på låta.

– Tror du at du kommer til å høre folk på gata i sommer som går å synger navnet ditt?

– Det håper jeg ikke, jeg tar det som en tillitserklæring fra helse-norge og de som jobber der ute, som også finner tid til å lage noe morsomt ut av det, sier han.

Nakstad har siden mars gått fra å være en person de fleste ikke visste hvem var, til å bli gjenkjent på gata.

– For meg er dette jobb, og også for alle andre som er involvert. Også skjønner jeg at dette har vært en svær sak, og fortsatt er det, for hele samfunnet, sier han.

Han sier han selv har spilt musikk i mange år, og at han synes låta er imponerende.

– De har noen fine Kygo-riff der og har laget en bra låt, sier han.

– Blir dette sommeren landeplage?

– Det håper jeg ikke, men låta er fin. Jeg vil si tusen takk til de som har laget den, sier han.