Beroliger nordmenn som vil til Syden: – Svært lite sannynlig å bli smittet

Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad er tydelig på at det er trygt å reise til de landene som nå er makert som grønne.

Det var fredag at regjeringen presenterte et kart over røde og grønne land i Europa. De grønne landene anses det som trygt å reise til.

Dette er blant ferielandene Spania, Hellas og Tyskland.

Lørdag gikk Sykepleierforbundet ut og ba folk holde seg hjemme.

– Hvis vi glemmer situasjonen vi er i, havner vi i en ny nedstengning. Vi ber folk om å holde seg hjemme. Vi er på jobb for dere, så hold dere hjemme i Norge for oss, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Ikke bekymret

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad vil derimot ikke komme med en slik oppfordring til å bli hjemme.

Han er ikke spesielt bekymret for at nordmenn nå kan reise.

Han sier til TV 2 at smittetallene i de landene som er på den grønne listen er så lave, at sannsynligheten for å få korona-smitte på butikken eller på gata er svært liten.

– Det er en risiko for at det vil bli noen flere smittetilfeller når man reiser mer, men vi har gode systemer for å fange opp dette. Dersom folk følger de lokale smittevernreglene der de er og er flinke til å teste seg om de får symptomer etter hjemreise, så kommer vi til å klare å holde smittetallene i Norge svært lave, sier han.

Han tror det vil bli snakk om flere enkelttilfeller, men ikke en ny bølge av smitte i samfunnet.

Han sier likevel folk bør tenke seg om og at det er viktig å sette seg inn i de lokale reglene og uviklingen der de er, men at det skal være trygt å reise nå.

– Situasjonen i for eksempel Spania nå er at det er mye smitte i noen regioner, og mindre smitte i andre, så man må følge med og ta forholdsregler, sier Nakstad.

Selv har han derimot ingen planer om utenlandsferie i sommer.

– Jeg skal ha et par uker ferie i sommer. For meg ville det vært mest aktuelt å dra til Sverige, men det blir ikke det i år, så det blir norgesferie på meg, sier han.

Under fire innlagt

Det har vært mye snakk om at det vil komme en ny smittebølge til høsten. Nakstad tror ikke folks Syden-reiser vil ha så mye å si for det.

– Så lenge det er smitte i samfunnet, så vil det være en risiko. Men nordmenn er veldig flinke. Vi har bare fire personer innlagt på sykehus nå, som er Europas kanskje laveste tall. Det synes jeg vi skal kunne glede oss over òg, sier han, og oppfordrer samtidig til å huske smittevernreglene gjennom sommeren.

– Vi kan ikke hvile for mye, men også passe på, slik at vi holder situasjonen slik den er nå, sier han.