Dette kan bli Uniteds nye Maguire-makker

Milan Škriniar (25) kan bytte ut Inter-drakten med den røde Manchester United-drakten til neste sesong. Manchester City, Real Madrid og Bayern München skal alle være interessert i å hente slovaken i sommer, men ifølge det italienske mediet Tuttosport er det United som er i førersetet. Avisen skriver nemlig at rødtrøyene har lagt inn et bud på like over 600 millioner norske kroner.

Barcelona skal være på jakt etter to Tottenham-spillere. Både Ryan Sessegnon og Tanguy Ndombele skal stå høyt på listen til katalanerne. José Mourinho skal være lite interessert i å selge Sessegnon som har slitt med å få spilletid denne sesongen. Med Ndombele skal han derimot være mer åpen for å lytte til bud, hevder Daily Star.

Inter-juvelen Lautaro Martínez har lenge vært ryktet til Barcelona uten at den spanske klubben har fått signert argentineren. Nå skal Inter ha bestemt seg for å senke pengekravet, noe som har fått Barca til å igjen få troen på en overgang i sommer, skriver Corriere della Sera.

De to Premier League-legendene Steven Gerrard og John Terry seiler opp som favoritter til å overta jobben som manager for Championship-klubben Bristol City, skriver Express og Daily Mail.

Barcelona har ikke lagt skjul på at de ønsker å hente Neymar tilbake til klubben igjen. Nå skal likevel klubben ha lagt planene på hyllen enn så lenge, ettersom de ikke har økonomi til å gjennomføre overgangen for den brasilianske ballkunstneren. PSG skal heller ikke ønske å selge Neymar, ettersom de er urolige for at Kylian Mbappe skal velge å forlate dem, skriver Marca.