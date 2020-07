Robert Mueller forsvarer Russland-granskingen

I et innlegg i Washington Post skriver Mueller at granskingen var av enorm viktighet, og han gjør det også klart at Roger Stone fortsatt er en dømt kriminell, selv om Trump omgjorde fengselsdommen hans.

Innlegget er første gang Mueller uttaler seg offentlig siden han vitnet i Kongressen i juli i fjor, og det er samtidig det hittil sterkeste forsvaret han har kommet med av sin to år lange gransking som Trump kaller en bløff.

Mueller sier at han egentlig hadde villet at granskingsrapporten skulle tale for seg selv, men han føler seg tvunget til «å svare på anklager om at granskingen var illegitim og at motivene var upassende, og på konkrete påstander om at Roger Stone var et offer for granskingen».

«Russland-granskingen var ytterst viktig. Stone ble stilt for retten og dømt fordi han begikk føderale forbrytelser. Han er fortsatt en dømt kriminell, og det er rett at han er det», skriver Mueller.

Mueller sier at Stone var sentral i etterforskningen fordi han hevdet å ha forhåndskjennskap om WikiLeaks' lekkasje av stjålne eposter, og fordi han i løpet av valgkampen kommuniserte med kjente russiske etterretningsfolk.

Trump kaller konsekvent hele granskingen en hekseprosess uten grunnlag i virkeligheten, men Mueller gjentar at de ikke har fastslått at det hadde vært noe samarbeid mellom Russland og Trump.

«Den fastslo imidlertid at den russiske regjeringen oppfattet at den ville tjene på at Trump ble president, og arbeidet med det mål for øye. Granskingen fastslo også at kampanjen forventet at informasjonen som var stjålet og sluppet med russisk hjelp, ville tjene dem ved valget».

