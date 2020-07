Donald Trump observert med munnbind for første gang

President Donald Trump er for første gang observert offentlig med munnbind under et besøk til et militærsykehus i utkanten av Washington.

Trump hadde på seg et svart munnbind da han lørdag spaserte gjennom korridorene på Walter Reed-sykehuset utenfor Washington for å hilse på sårede veteraner.

Presidenten har vært sent ute med forstå behovet for munnbind som amerikanske helsemyndigheter sterkt anbefaler alle å bruke for å beskytte seg selv og andre mot koronasmitte der man ikke kan holde tilstrekkelig avstand til andre.

Frykten for å se svak ut

Han har tvert imot nektet å bruke munnbind på pressekonferanser, politiske møter og andre begivenheter siden koronaviruset kom til USA. Folk som står ham nær, sier at han fryktet at et munnbind ville få ham til å se svak ut.

Til tross for at han ikke har brukt munnbind selv, har han sagt at det ville være viktig for folk innendørs der de står tett sammen. Men han har også anklaget journalistene for å bruke munnbind bare for å være politisk korrekte, og han har gjort narr av sin rival Joe Biden, som han antyder ser svak ut med munnbind.

Nå virker det som at han har endret mening.

– Jeg tror at når du er på et sykehus, spesielt i de spesielle omgivelsene, der du snakker med mange soldater og mennesker som i noen tilfeller nylig kom ut fra operasjonsbord, synes jeg det er en flott ting å ha på en maske, sier han ifølge BBC.

Nå respekterer han koronareglene

Også presidenten i Brasil, Jair Bolsonaro, har droppet munnbind og blåste i å holde avstand til folk når han møtte sine tilhengere i møter rundt, men nå bruker han munnbind og slipper ingen inn på seg der han sitter isolert i presidentpalasset i Brasilia.

Bolsonaro kunngjorde tirsdag at han hadde testet positivt for viruset, og at han hadde hatt feber og hadde følt seg sjaber.

Han har avlyst en planlagt reise til delstaten Piaui, og alle hans møter denne uka er gjort til videosamtaler. Hver dag har han et virtuelt møte med generalsekretæren i regjeringen for å signere dokumenter. De eneste som får komme nær ham, er noen få medarbeidere som har vært smittet selv.

Den nye hverdagen er en markant endring for Bolsonaro, som siden viruset kom til Brasil, har møtt og minglet med sine fans i bakerier og ved food trucks, som regel uten munnbind.

Han har kritisert tiltakene som landets guvernører og ordførere har innført for å bremse epidemien, og hevdet at slike tiltak skader Brasil økonomisk mer enn koronaviruset, som han flere ganger har kalt «en liten forkjølelse».

De to hardest rammede landene

Over 3,2 millioner mennesker er smittet av koronaviruset i USA. og minst 134.000 har dødd i pandemien som myndighetene nå ikke har kontroll over.

Brasil er det hardest rammede landet i Latin-Amerika, og ligger kun bak USA i antall smittede og døde av koronaviruset. Nesten 1,8 millioner brasilianere er smittet, og nesten 70.000 har dødd.