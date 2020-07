Hovland i intens seierskamp etter kjemperunde – voldsomt uvær truer

Viktor Hovland kan ta karrierens andre PGA-seier søndag, men værgudene truer med å skape trøbbel for gjennomføringen av avslutningsrunden i Ohio.

Lørdag leverte den norske golfproffen en meget solid tredjerunde under PGA-turneringen i den amerikanske byen Dublin. Fasiten ble fem slag under par. Det gir annenplass i turneringen foran søndagens avslutning.

Amerikanske Justin Thomas topper resultatlistene foran den fjerde og siste runden. Han leverte strålende spill gjennom hele lørdagen og hadde med ett hull igjen å spille to slags forsprang til Hovland.

Den norske golfstjernen gikk tredjerunden seks slag under par. Etter fire birdier og fem par på de ni første hullene, fikk scorekortet et litt mer variert utseende på de siste ni.

Fire nye birdier fikk selskap av to bogeys. Det gir 14 slag under par i turneringen totalt for 22-åringen.

Dermed skal Hovland ut i lederballen på fjerderunden søndag. Der skal han kjempe for karrierens andre PGA-seier. Den første kom i Puerto Rico Open tidligere i år.

Værmeldingene varsler samtidig om uvær i Ohio søndag. Det kan føre til utsettelser og trøbbel for spillerne. Tordenvær og nedbør står på værkartet gjennom store deler av dagen.

For å ha et håp om å få fullført turneringen, har arrangøren allerede varslet at spillerne må belage seg på tidligere start enn opprinnelig planlagt. De første spillerne sendes på banen allerede klokken 08 lokal tid. Allerede da er det imidlertid varslet dårlig vår.

Dersom det ikke lar seg gjøre å spille den fjerde runden søndag, blir avslutningen flyttes til mandag. Kampen for en ny PGA-triumf kan dermed bli en tålmodighetsprøve for Hovland og konkurrentene.

Også neste ukes PGA-turnering går på banen i Ohio. Der får Hovland selskap av langt flere stjerner enn han har hatt denne uken. Tiger Woods, Dustin Johnson og Rory McIlroy er blant stjernene som har meldt sin ankomst.

(©NTB)