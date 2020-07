Sterling-hat trick da City holdt lekestue: – Spillerne mine fortjener Champions League neste sesong

Brighton-Manchester City 0-5

Pep Guardiolas City-mannskap sikret seg andreplassen i Premier League med den knusende seieren over Brighton.

Raheem Sterling scoret tre ganger, mens Gabriel Jesus og Bernardo Silva bidro med hver sin fulltreffer. Dermed nærmer Citys seg med stormskritt 100 scorede ligamål denne sesongen.

Fasiten etter 35 kamper er 91.

Det store målet for Manchester City blir å vinne Champions League, hvor de først må gjøre jobben mot Real Madrid. TV 2s fotballekspert tror Guardiola hadde ønsket seg tøffere motstand med Champions League i tankene.

– Jeg er usikker på om defensiven deres er god nok. City-forsvaret får ikke testet seg nok, sier Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

– Dette ble en øvelse i angrepsspill. Det vet vi at City er fantastiske på. Det er nesten sånn at du tenker at Guardiola skulle ønsket seg mer motstand. Backrekken står bare på midtbanen og slår pasninger. Det skiller veldig mye fra denne motstanden til det møtet i Champions League, så det tror jeg frustrerer Guardiola litt nå, fortsetter Hangeland.

Mandag klokken 10.30 får Manchester City dommen i ankesaken om Champions League-utestengelse. Opprinnelig er de utestengt i to år. Pep Guardiola håper naturligvis at City får medhold.

– Vi har kvalifisert oss til Champions League, som er det minimumskravet til denne klubben. Og disse spillerne har gjort de seks-sju siste årene. Vi har vunnet det på banen, og forhåpentligvis vil Uefa la disse spillerne delta neste sesong. De fortjener å være der, sier Guardiola, ifølge BBC.

Spesielt mål

Lørdag ble hjemmelaget periodevis rundspilt etter alle kunstens regler. Raheem Sterling hadde hovedrollen og satte inn det første målet allerede etter 21 minutters spill. Avslutningen ned i hjørnet var kald og god.

Rett før pause doblet Gabriel Jesus ledelsen etter at Rodri forlenget et hjørnespark fra Kevin de Bruyne. Jesus fikk en enkel jobb med å dytte ballen i mål på bakre stolpe.

Etter pause scoret Sterling først sitt andre mål for kampen, før han på spesielt satte inn 5-0-målet med hodet. City-stjernen ramlet framover etter en duell, men fikk likevel headet ballen litt heldig forbi Brighton-keeper Matt Ryan.

Mellom lynvingens scoringer hadde Bernardo Silva satt inn 5-0.

Med i toppscorerkampen

Sterlings tre scoringer betyr at han står med 17 i ligaen denne sesongen. Ingen i City har flere. Skadde Sergio Aguero står med 16.

Opp til ledende Jamie Vardy i kampen om toppscorertittelen er det fem fulltreffere. Sterling har også Mohamed Salah, Danny Ings og Pierre-Emerick Aubameyang foran seg.

Manchester City har nå 21 poeng opp til ligaleder Liverpool. Ned til Chelsea på plassen bak skiller det 12 poeng.

Guardiolas menn har tre kamper igjen å spille.

