Cuomo: Laveste koronatall i New York siden mars

.Lørdag var tallet på pasienter innlagt med covid-19 under 800. Det er det laveste tallet siden 18. mars, opplyser New Yorks guvernør Andrew Cuomo.

Det gjennomsnittlige tallet på nye koronarelaterte dødsfall i New York er de siste tre døgnene sju per døgn. Det er det laveste gjennomsnittstallet siden 17. mars, ifølge guvernøren.

Han hyller delstatens innbyggere for å ta smittevernet på alvor og følge de rådene som er gitt for å unngå spredning av viruset.

– I løpet av denne pandemien har vi gjort fremskritt ved å erkjenne at statlige og lokale myndigheter ikke kan bekjempe viruset på egenhånd. Innsatsen til innbyggerne har vært sentral for å bremse ned spredningen og redde liv, sa han.

Advarer

Selv om guvernøren kunne formidle den gode nyheten, kom han også med noen advarsler.

– Selv om vi tillater oss å glede oss over de gode nyhetene, oppfordrer jeg innbyggerne til og ikke gi slipp på alt det vi har jobbet så hardt for å få til sammen. Spesielt når vi ser en økende av tilfeller i flere deler av landet.

I en Twitter-melding oppfordrer han innbyggerne av New York om å fortsette med tiltakene for å forhindre smitte.

– Viruset tar ikke helg. Bruk maske. Hold avstand. Vask hendene dine med såpe. Vær smart. Det er opp til oss, New York.

I de første månedene av koronapandemien var New York den verst rammede delstaten i USA og er fortsatt den delstaten med flest antall registrerte smittetilfeller og dødsfall. Lørdag sto disse tallene på henholdsvis 426.604 og 32.388.

Kan se en ujevnhet

Ifølge The New York Post spådde Cuomo at byen ville se en ujevnhet i virustilfeller på grunn av pandemiens bølge i flere sørlige og vestlige stater. Han innrømmet at karantenen han påla besøkende fra områder med høy smitte, ikke ville være i stand til å stoppe situasjonen.

– Vi gjør alt vi kan. Hvordan fanger du opp noen som kjører inn i New York? Det er utrolig vanskelig, det er som å fange vann, sa Cuomo i et intervju med WAMC Radio fredag.

Cuomo innførte et reiseråd gjeldende for 19 stater hvor antall smittetilfeller har økt. Besøkende fra disse statene må dermed gå i en 14 dagers karantene når de ankommer New York.

– I den sørlige og vestlige delen av landet ser vi en økning av smitten, særlig i California. Vi kommer til å se en økning i smitten på denne siden av landet også, den vil komme tilbake, sa han.

Han synes det er synd at etter en tre måneders lang periode, hvor de endelig har klart å ta kontroll over smitten, så ser de en ny bølge av viruset. Han mener andre statene ikke tar de samme forholdsreglene, noe som vil gjøre at smitten vil returnere på ny til New York.

– Det eneste spørsmålet er hvor stor pris vi må betale.

(©NTB/TV 2)