Innbytter Helland herjet – Børven åpnet målkontoen

Da det lugget for trønderne, fant trenervikar Trond Henriksen løsningen på benken. På overtid viste Torgeir Børven litt av hvorfor Rosenborg hentet ham.

Rosenborg-Strømsgodset 3-0

Etter en time spilt, hvor Rosenborg knapt nok hadde skapt en eneste målsjanse, ble Carlo Holse byttet ut til fordel for Pål André Helland. Det tok bare sju minutter før Henriksen fikk betalt for byttet.

Gjermund Åsen svingte et innlegg inn i feltet. Helland gikk umarkert opp, og stanget Rosenborg i ledelsen. Så var Helland servitør da Kristoffer Zachariassen satte inn 2-0 ti minutter før full tid.

– Det var ikke mye Rosenborg skapte offensivt i første omgang, men Helland er god når han setter inn 1-0. Det er også hans venstrefot som er sentral når Rosenborg scorer 2-0, så innhoppet hans må sies å være meget vellykket, kommenterer Jesper Mathisen.

Stusser på Børven-bruken

To minutter på overtid, da seieren allerede var i boks, vartet Helland opp med nok en målgivende pasning fra dødball. Denne gangen fant han Torgeir Børven, som headet inn sitt første mål for Rosenborg.

TV 2s ekspert stusser imidlertid på bruken av Børven. Han har de to siste kampene spilt kant, noe Mathisen mener er et dårlig valg.

– I kveld så vi at dette ikke er en optimal løsning for dette Rosenborg-laget. Børven er hentet som midtspiss, og det er i mine øyne kun midtspiss han kan og skal brukes som. I kveld er han nærmere sidelinjen enn mål, og det er ikke der Børven har sin styrke. Han må være på plass i boksen når mulighetene kommer, og for Rosenborgs del håper jeg han er tilbake som ensom spiss neste runde, sier Mathisen.

Trond Henriksen er enig i at det lugget med Børven på kanten mot Strømsgodset.

– Jeg synes ikke det funket noe spesielt i førsteomgangen. Jeg håpet at vi skulle fortsette der vi slapp etter Stabæk-kampen, men det gjorde vi ikke, sier Henriksen til Eurosport.

Han vil imidlertid ikke utelukke at han kan komme til å fortsette med Børven på kanten.

– Det fungerte mot Stabæk. Det er greit å ha strenger å spille på, påpeker Rosenborg-vikaren.

God start for Henriksen

Seieren betyr at Trond Henriksen har fått en god start på trenerperioden i Rosenborg. Han har vunnet tre av fire kamper. Rosenborg står nå med elleve poeng på sju kamper. Det er åtte bak Molde, som leder serien før Bodø/Glimt har møtt Aalesund. Selv er han godt fornøyd med tre poeng.

– Jeg synes det er jævla bra. Tre poeng og hjemmeseier er det vi ønsker, sier Henriksen, og medgir at spillet kunne vært bedre.

Mathisen er ikke imponert av verken det Rosenborg eller Strømsgodset viste.

– Å tape på Lerkendal er som forventet, men i store deler av kampen var Rosenborg såpass langt unna sitt beste nivå at Godset hadde muligheten til å få med seg noe. Neste kamp er hjemme mot Mjøndalen, og der tror jeg Strømsgodset skal slite med å vinne slik de fremstår for øyeblikket.