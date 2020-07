– Veldig rart om de bruker mye penger på Havertz

TV 2s fotballekspert mener at Chelsea bør se andre veier før de går for stjerneskuddet fra Bayer Leverkusen.

Lørdag gikk Chelsea på et sviende nederlag for Sheffield United. Igjen ble de felt av det som har vært akilleshælen denne sesongen: Forsvarsspillet.

Brede Hangeland reagerte spesielt på Sheffield Uniteds andre scoring. Da fikk Oliver McBurnie gå uforstyrret opp og heade ballen i mål.

– Man skal ikke få heade uten kroppskontakt fra fem-seks meter. Det er en juniorfeil. Primært av Zouma, som også reagerte for sent på 1-0-målet, var dommen fra den tidligere Premier League-stopperen.

Skeptisk til stopperne

Så langt har London-klubben sluppet inn 49 mål. Det er 17 flere enn Leicester og 16 flere enn Manchester United, som de konkurrerer om en topp-fire-plassering med. Hangeland er klar på at London-klubben har trøbbel bakover i banen.

– Det skal vanligvis være det enkleste å gjøre noe med for en manager. Men det er som om – med fasit i hånd – at Frank Lampard begynte med det offensive i sitt virke som manager. Der er alt på stell. Det er litt med balansen, men også litt med personell. Er egentlig stopperne gode nok til å kjempe om tittelen om et år eller to, spør Hangeland.

Samtidig har Chelsea allerede forsterket angrepet foran neste sesong.

Kobles til Havertz

Lørdag var den offensive midtbanespilleren Hakim Ziyech, som er blitt hentet fra Ajax, på plass på klubbens treningsfelt. I tillegg har de sikret seg den tyske målmaskinen Timo Werner. Britiske medier vil ha det til at de ikke er ferdige der. Skal man tro Sky Sports, er Chelsea favoritt til å sikre seg stjerneskuddet Kai Havertz (21) fra Bayer Leverkusen.

Leverkusen ønsker seg etter sigende mer enn en milliard kroner for den offensive midtbanespilleren.

– Jeg synes Chelsea har gjort mye spennende på overgangsmarkedet så langt. De får inn Timo Werner og Hakim Ziyech, som er veldig kule, offensive spillere. Men jeg synes det er veldig, veldig rart om de ikke prioriterer defensive forsterkninger, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Hvis de skal bruke mye penger på Kai Havertz, synes jeg det er veldig rart om de gjør det før de får på plass en ordentlig forsvarssjef. Og kanskje også begynner å se seg om etter en keeper, fortsetter hun.

I likhet med Hangeland er hun klar på at skoen trykker bakover i banen.

– Per i dag synes jeg det er vanskelig å konstruere et stopperpar i Chelsea som du kan tenke deg at «dette er stoppere som kunne gått inn i Liverpool og de andre topplagene.» Hvis jeg skal være helt ærlig, ser det per nå ikke ut som Kepa (Arrizabalaga) er en god nok keeper til å spille for et lag som skal kjempe om tittelen, mener Finstad Berg.