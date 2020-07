Eirik Horneland så Molde banke Haugesund

Eirik Horneland var 26. juni ferdig som Rosenborg-trener etter tapet for Bodø/Glimt. Lørdag så han sin tidligere klubb Haugesund tape for Molde.

– Han er FKH i sjel og hjertet, og det er et av våre produkter som vi har bygget opp på trenernivå. Det er derfor naturlig at vi har en god tone med Eirik Horneland, sa Haugesunds styreleder Ole Henrik Nesheim til VG om at de to satt sammen og så kamp.

Han la til at de er godt fornøyd med trenerteamet klubben har nå.

Haugesund, som kun har scoret seks mål så langt, har åtte poeng etter lørdagens kamp og er på 10. plass. Molde leder med 19 poeng.

Effektive Molde

Effektiviteten ble den stor forskjellen i kampen. Molde vant til slutt 3-0 i en kamp der Magnus Wolff Eikrem var den som styrte det meste hos blåtrøyene.

Allerede før halvtimen var spilt ledet Molde med to mål etter scoringer av Eirik Ulland Andersen og Etzaz Hussain.

Til tross for tidvis godt spill, slet hjemmelaget med å avslutte angrepene på en god nok måte. Leke James headet ballen i mål til 3-0 etter en leken kontring fra gjestene. Flere mål ble det ikke.

– Det var en veldig bra bortekamp fra oss. Vi holder dem unna og tar vare på sjansene våre, sa Molde-trener Erling Moe til Eurosport.