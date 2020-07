Chelsea fikk juling – gavepakke til Manchester United

Sheffield United-Chelsea 3-0

Chelsea hadde lite å stille opp med på Bramall Lane. Spesielt i første omgang slet de både offensivt og defensivt, som gjorde at Sheffield United gikk til pause med 2-0-ledelse etter scoringer av Oliver McBurnie og David McGoldrick. I andre omgang gjorde sistnevnte ydmykelsen komplett.

Tapet kan vise seg å bli skjebnesvangert for Chelsea. Det betyr at London-klubben, som lå på tredjeplass før runden, kan bli passert av både Leicester (ett poeng bak) og Manchester United (to poeng bak) ved ferdigspilt runde.

Leicester spiller borte mot Bournemouth på søndag, mens Manchester United får besøk av Southampton på Old Trafford på mandag. Begge lag har betydelig bedre målforskjell enn Chelsea.

Kampprogrammet Chelsea: Norwich (H), Liverpool (B), Wolverhampton (H) Leicester: Bournemouth (B), Sheffield United (H), Tottenham (B), Manchester United (H). Manchester United: Southampton (H), Crystal Palace (B), West Ham (H), Leicester (B).

City-dom mandag

Frank Lampard konstaterer at laget hans ble utkjempet av Sheffield United.

– Vi må legge dette bak oss fort og kjempe om topp fire. Jeg lærte mye i dag, og vil ikke glemme det, sier Chelsea-manageren etter kampen, ifølge BBC.

– Jeg er ikke bekymret for topp fire i dag. Alt jeg gjør er å se kampene og vurdere hva vi kan gjøre. Men i dag er jeg bekymret for hvordan vi spilte. Vi får se hvordan vi ligger an når vi skal møte Norwich (neste kamp, journ. anm.). For vi kan ikke gå inn i kampene mot Norwich, Manchester United (FA-cupen) og Wolverhampton slik vi gjorde i dag, fortsetter Lampard.

Sander Berge startet for Sheffield United, men ble byttet ut etter drøyt timen spilt. Foto: Peter Powell

Sander Berge og Sheffield United klatrer med seieren forbi Wolverhampton, som møter Everton hjemme på søndag. Det betyr en foreløpig sjetteplass, som gir garanti for en plass i Europaligaen neste sesong.

Mandag klokken 10.30 faller dommen i Manchester Citys ankesak om Champions League-utestengelse. Da blir det klart om også femteplassen vil gi Champions League-kvalifisering. Les mer om det her.

Felt av akilleshælen

Chelsea har slitt defensivt denne sesongen. De har sluppet inn 48 mål, 15 og 16 mer enn topp-fire-rivalene Manchester United og Leicester.

På Bramall Lane kom svakheten til syne igjen. Først var David McGoldrick mutters alene på returen da han satte inn 1-0. Så fikk Oliver McBurnie gå uhindret opp da han stanget inn 2-0.

Brede Hangeland var ikke nådig i sin dom i pausen, og rettet spesielt en pekefinger mot Chelsea-stopper Kurt Zouma.

– Man skal ikke få heade uten kroppskontakt fra fem-seks meter. Det er en juniorfeil. Primært av Zouma, som også reagerte for sent på 1-0-målet. Lampard kan godt brøle litt i garderoben, sa han i TV 2s Premier League-studio.