Drømmestart for historiske Renate (26)

Fram Larvik – Sotra 2–3

Lørdag ble Renate Blindheim historisk da hun ble første kvinnelige trener for et herrelag i toppfotballen, som omfatter de tre øverste divisjonene.

Etter kaos i klubben etter fjorårssesongen er det få eksperter som har tro på laget.

Tommy Knarvik ble avskjediget, mens hans erstatter Hiep Tran valgte å si opp jobben, og ble senere ansatt som utviklingssjef hos Åsane. I tillegg forlot flere spillere strileklubben.

Sotra valgte å ta en sjanse som ingen på nivå tre har gjort før i Norge. De ansatte Renate Blindheim, som dermed ble den første kvinnen som har hovedansvaret på et så høyt nivå i Norge.

Med seks debutanter i startelleveren fikk Blindheim en drømmestart som Sotra-trener.

– Det var kjekt å komme i gang nå. Vi har gledet oss en stund, når vi får med oss tre poeng, så er vi ekstra fornøyde, sier Renate Blindheim til TV 2.

– Har du vært nervøs de siste dagene?

– Jeg kjente litt på det, men det var mest kjekt.

– Hun går opp veien for andre kvinnelige trenere

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var på plass på tribunen under kampen. Etterpå var han full av lovord om den nye Sotra-treneren.

– Det var en spennende kamp. Også er det veldig gøy for henne at hun vinner i sin første kamp for Sotra.

– Hvor viktig er det at en kvinnelig trener får muligheten?

– Jeg har gått og ventet på at det skulle skje. Det har vært noen i 3. divisjon, og nå fikk vi en i 2. divisjon. Hun går opp veien for andre kvinnelige trenere, det er masse kompetanse hos kvinner også. Jeg synes det er veldig kult at Sotra tør å satse på en så ung trener, som også er kvinne, sier Hansen til TV 2.

To magiske minutter

Sotra kom tidlig under mot Fram Larvik da Mame Mor Ndiaye viste muskler foran strilene sitt mål. Senegaleseren var kontant da han sendte hjemmelaget i ledelsen.

Fram Larvik ledet til pause, men to magiske minutter etter pause snudde hele kampen på hodet.

Men den nyansatte treneren vil ikke ha på seg at det var en tordentale i pausen som snudde kampen.

– Den starten på andre omgang handler ikke om hva jeg sa i pausen. Vi har en veldig fin gjeng som er på fra start, sier Blindheim til TV 2.

– Du er ganske ydmyk?

– Ja, det er viktig, sier Sotra-treneren med et smil.

Etter 47 minutter var Fram-spiller Nicolai Bak Grassi Johannessen uheldig og satte ballen i eget mål. Kun et minutt etterpå viste Ole Kallevåg kvaliteter da han dempet ballen og plasserte den iskaldt i Fram-keeperens hjørne.

FØRSTE KVINNE: Renate Blindheim ble den første kvinnen til å lede et herrelag i toppfotballen lørdag. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

Lekker kontring sørget for økt ledelse

Fram Larvik tok over kontrollen igjen etter sjokkstarten på andre omgang, men de klarte ikke å overliste Sotra-keeper Sebastian Hornnes Heggland.

Dermed var det fritt frem for Sotra da hjemmelaget sendte hele laget frem i angrep. Sotra utnyttet det og satte raskt i gang fremover, noe som sørget for at de kom med tre spillere mot en hjelpesløs Fram-spiller.

Sotra-spiss Joachim Edvardsen vartet opp med en lekker detalj som sendte Fram-spilleren ut, dermed kunne Edvardsen trille ballen til Lars Kilen som fikk en enkel jobb med å øke ledelsen.

Ti minutter før slutt var det duket for kampens øyeblikk. Mame Mor Ndiaye brassesparket ballen i mål, og ga dermed nytt liv i kampen.

Sotra forsvarte seg tappert og kunne slippe jubelen løs da dommeren blåste av kampen.