Liverpool-stjernene stoppet av heroisk keeper: – Han er Englands beste

Liverpool-Burnley 1-1

Liverpool, som er blitt beskyldt for å ta foten av gasspedalen etter at Premier League-tittelen ble sikret, åpnet i fyr og flamme hjemme mot Burnley. Men avslutningene stod ikke i stil med resten av angrepsspillet.

Særlig Mohamed Salah var farlig frempå ved flere anledninger. Gang på gang ble han stoppet av Nick Pope i Burnley-buret. Først ble en volley reddet på mesterlig vis av Pope. Så stoppet han en gigantsjanse fra egypteren med en beinparade. På tampen av andre omgang var han oppe i krysset og hentet et forsøk fra Sadio Mané.

På overtid fikk Salah en enorm mulighet til å sikre seieren. Avslutningen var svak, og denne gangen fikk Pope en enkel oppgave med å redde forsøket.

– Når du kommer hit, forventer du en travel dag. Liverpool er mestere for en grunn. Heldigvis klarte jeg å holde en del å holde en del av skuddene ute, sier Nick Pope beskjedent til britisk tv.

Han får mye ros av Andy Robertson etter kampen, den eneste Liverpool-spilleren som klarte å overliste ham.

– Han vinner veldig mange poeng for Burnley. Han er en av de beste i ligaen, og viste i dag med alle redningene. All ære til ham, sier Robertson.

– Banens beste

Tidligere Liverpool-keeper Bruce Grobbelaar, som lørdag gjestet TV 2s Premier League-studio er ikke i tvil: Pope bør være Englands landslagskeeper, til tross for konkurransen fra Dean Henderson og Jordan Pickford.

– Han var banens beste etter min mening. Han er veldig god. Han burde være Englands landslagskeeper. Bevegeligheten hans og måten han opptrer på i feltet – han er den beste engelske keeperen, slo Grobbelaar fast.

Etter kampen gremmes Jürgen Klopp av de misbrukte sjansene.

– Fra et fotballperspektiv var det en av de beste kampene vi har spilt mot Burnley. Jeg kan ikke huske å at vi har skapt så mange sjanser mot dem. Det var veldig bra, men så står vi her med ett poeng. Det var ikke helt det vi ville, sier Liverpool-manageren til britisk tv, og medgir at Pope spilte en kjempekamp:

– Vi varmet ham opp. Til slutt ble han nok varm, og gjorde noen sensasjonelle redninger.

Poengrekorden i fare

Da angrepsstjernene sløste med sjansene, var det Andy Robertson som sørget for at Liverpool tok ledelsen i første omgang. Skotten fikk en nydelig pasning servert av Fabinho. Headingen var perfekt, og da var Pope sjanseløs.

– En perfekt heading, konkluderte TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Og da Liverpool fortsatte å sløse med sjansene, blant annet ved et stolpetreff av Roberto Firmino i første omgang, tok Burnley vare på sjansen. Midtveis i andre omgang fikk gjestene dødball.

James Tarkowski vant hodeduellen, og headet den ned til Jay Rodriguez. Da kunne Burnley-spissen enkelt sette inn 1-1, som ble sluttresultatet.

Liverpool står nå med 93 poeng etter 35 kamper. Dermed står poengrekorden (Manchester City, 100 poeng, journ. anm.) i fare. Liverpool må vinne de tre siste kampene for å slå den, og vil tangere den med to seirer og én uavgjort.