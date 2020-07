Stjerneskuddet strålte i historisk RBK-seier

Rosenborgs nye stjerner kjørte over Lyn og vant 4-1 lørdag. Det ga et godt RBK-stempel på kvinnelagets første seier i den svart-hvite drakta.

Seieren var den første for klubben etter at Trondheims-Ørn ble til Rosenborg Kvinner foran denne sesongen. Etter å ha innledet med 1-1 hjemme mot gullgrossist Lillestrøm, hentet RBK-kvinnene sin første trepoenger i møtet med Lyn.

Og det skjedde etter en god, gammel Rosenborg-oppskrift med nesten alle spillere i angrep til tider. Målene sørget stjerneskuddene Marit Clausen (24) og Julie Blakstad (18) for. Etter en rekke RBK-angrep satte Clausen inn 1-0 med en kanon opp i nettaket like før pause.

Da lagene kom på banen i annen omgang, var RBK i scoringsform. Sju minutter tok det før det sto 4-0 til gjestene. Clausen satte inn sitt andre for dagen umiddelbart etter pausen, da hun kom alene med keeper og iskaldt trillet ballen i mål.

Det smakte godt for 24-åringen som i fjor kjempet seg tilbake til toppfotballen etter et halvannet års langt skademareritt. Ryggskaden holdt på å føre til karriereslutt for spissen som nå er en av Norges heteste.

Så var det klart for Julie Blakstad-show. 18-åringen kunne velge og vrake i klubber før sesongen, men valgte Rosenborg og scoret klubbens aller første mål i 1-1-kampen mot LSK. Lørdag innkasserte hun ytterligere to mål.

Først viste hun at hun kan avslutte med hodet da hun kom flygende over Lyn-stopperne og stanget inn 3-0, før også hun viste seg iskald alene mot keeper og bredsidet inn 4-0.

Kampens flotteste mål sto Lyn-spiller Camilla Linberg for. Hun plasserte lekkert ballen i krysset etter en drøy times spill, men det var en av de få farlighetene hjemmelaget skapte.

I lørdagens andre kamp scoret Nikki Stanton det eneste målet da Klepp slo Arna-Bjørnar 1-0 på bortebane.

(©NTB)