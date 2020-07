Brooklyn Beckham (21) er forlovet

Brooklyn Beckham, eldste sønn av David og Victoria Beckham, melder på sin Instagram-konto at han har forlovet seg med kjæresten Nicola Peltz.

– For to uker siden spurte jeg min sjelevenn om å gifte seg med meg, og hun sa ja. Jeg er den lykkeligste mannen i verden. Jeg lover å være en god ektemann og en god far en dag, skriver han i Instagram-innlegget.

Forholdet mellom de to ble avslørt på Instagram i januar i år, og de siste månedene har de to lagt ut en rekke bilder sammen.

Peltz, som blant annet har jobbet som skuespiller, er født og oppvokst i New York. Hun er datter av milliardæren Nelson Peltz.

Peltz selv har lagt ut samme bilde på sin Instagram-konto.

– Du har gjort meg til den lykkeligste jenta i verden. Jeg kan ikke vente med å tilbringe resten av livet ved din side, skriver hun.