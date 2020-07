Godværet lar vente på seg – unntatt i én landsdel

Etter det som har vært en ganske kald og våt start på fellesferien for mange, ser det heller ikke ut til at uken som kommer blir noe bedre.

– Det ligger et sommerlavtrykk, altså et svakere lavtrykk over store deler av Sør-Norge fra starten av neste uke, sier StormGeo-meteorolog Roar Teigen.

Dårlig vær

Han kan fortelle at Sørlandet og deler av Østlandet, som denne uken har fått delvis fint vær, må innstille seg på dårligere tider.

– Det vil bli dårligere vær både på Sørlandet og Østlandet. Vestlandet er heller ikke spesielt heldige, sier Teigen.

Meteorologen sier at det kan se ut til at deler av mandagen ikke blir så ille, før det slår om utover dagen.

Trøndelag, som også har hatt forholdsvis godt vær i en periode, vil få en endring.

– Trøndelag ligger midt i mellom to værtyper, og vil derfor trolig få litt varierende vær, sier meteorologen.

Teigen legger til at det spesielt på onsdag ser ut til å bli dårlig vær i Trøndelag.

Værvinneren

Men de som stikker av med det beste været i starten av neste uke, er nordlendingene. Teigen sier at i Troms og Finnmark vil det bli særlig fint vær.

– For de ferierende i nord blir det bra vær. Der kan man vente seg temperaturer opp mot 20 grader. En høytrykksrygg fører til at det blir lite nedbør, sier han.

Så har du planlagt en tur til Lofoten til uka, kan det hende du har valgt akkurat riktig uke.

Helgeværet

Meteorologen sier det er litt for tidlig å slå fast hva man kan vente seg på værfronten neste helg, men det er en liten sjanse for godt vær.

– Det kommer trolig en ny front med farlig vær fra fredag av i store deler av Sør-Norge, men mot slutten av helgen er det en liten sjanse for at det bygger seg opp en høytrykksrygg over hele Sør-Norge.

Han sier at det da er muligheter for temperaturer opp mot 25 grader, men at det avhenger av at det nettopp slår inn en høytrykksrygg.