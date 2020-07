Norwich rykket ned etter Antonio-show

Norwich – West Ham 0–4

Med tre serierunder igjen er Norwich allerede klare for Championship neste sesong.

Alexander Tettey og resten av lagkameratene har ikke vunnet en kamp siden 28. februar, da de slo Leicester 1-0. Etter koronapausen har det blitt null av 18 mulige poeng.

– Vi ville vise at vi hørte til Premier League, men vi må se oss i speilet og innse at vi ikke var gode nok. Det er ikke så mye mer å si, enn å beklage til supporterne våre. Det er veldig vanskelig nå, sier Norwich-spiller Timm Klose.

Totalt denne sesongen har det blitt fem seire, seks uavgjorte og 24 tap på 35 kamper.

Selv om håpet om Premier League levde før kampen for hjemmelaget, tok det ikke lang tid før West Ham-spiss Michail Antonio drepte det.

– Det er veldig tøft for meg å snakke nå. Dette var en tøff kamp, sier Alexander Tettey etter kampen.

Den tidligere norske landslagsspilleren har nå opplevd to opprykk og to nedrykk med gultrøyene.

– Norwich er ikke en klubb som har etablerte spillere til hundrevis av millioner. Vi visste det kom til å bli en tøff sesong med tanke på hvor mange unge spillere vi har. Vi har hengt med i flere kamper, men mentaliteten vår har ikke vært sterk nok til å holde oss. Det har vært en tøff erfaring, men de unge spillerne har fått med seg mye erfaring, sier Tettey.

Frykter ikke å miste de beste spillerne

Norwich-manager Daniel Farke var naturligvis en skuffet mann da han møtte pressen etter kampen.

– De økonomiske ofringene vi har gjort i denne klubben har vært viktig for det langsiktige bildet. Det hjalp oss dessverre ikke kortsiktig, men en klubb som Norwich er nødt til å tenke på fremtiden.

SKUFFET, MEN STOLT: Daniel Farke er stolt over at spillerne har gitt sitt beste i Premier League. Nå håper han at de unge spillerne har plukket med seg litt rutine etter å ha fått et tøft møte med Premier League. Foto: Alex Pantling

Samtlige av spillerne i startelleveren mot West Ham var en del av laget som rykket opp fra Championship etter forrige sesong. Flere unge spillere fikk sin første smak på Premier League, og treneren frykter ikke at spillere vil forlate dem, og tvinge dem til å bygge opp et nytt lag.

– Jeg er faktisk ganske rolig når det kommer til spillersalg. Økonomisk er vi veldig mye sterkere enn vi var da jeg kom til klubben, og de fleste spillerne er på lange kontrakter. Jeg forventer at vi prøver å beholde de beste spillerne, sier Farke.

Antonio i fyr og flamme

Om ikke det ene beinet allerede var godt plantet i Championship fikk Norwich det etter elleve minutter. Ingen dekket Michail Antonio da West Ham fikk frispark, dermed kunne angriperen enkelt sendte bortelaget i ledelsen.

Vondt ble til verre da samme mann nok engang viste seg foran Norwich-målet. Et godt slått frispark sørget for at Antonio knuste hjemmelagets midtstoppere og stanget inn 2-0.

– Disse poengene er utrolig viktige. Denne kampen var verdt seks poeng. Vi kommer en liten luke på Bournemouth og Aston Villa. Vi viser i dag at vi fortjener å være i Premier League neste sesong, sier Antonio etter kampen.

Antonio var ikke ferdig. Han var på jakt etter å gjøre noe ingen West Ham-spillere har gjort siden 1987. Score et hat trick utenfor London. Forrige gang det skjedde var mot Coventry for 33 år siden, målscoreren dengang var Tony Cottee.

Etter 54. minutter var det gjort. Antonio viste frem hurtigheten sin og spurtet fra Ben Godfrey. Avslutningen var svak, men returen havnet hos Antonio som headet ballen forbi Krul.

– I dag var Antonio veldig god. Han hadde en av sine beste treninger han har hatt for meg i går, det er ofte et tegn på at man blir farlig i den kommende kampen, sier West Ham-trener David Moyes.

Antonio fortsatte å ødelegge Norwich

West Ham-spissen hadde ikke tenkt å gi seg etter tre mål, han jaktet det fjerde. 15 minutter før slutt fikk han det. Ryan Fredericks stormet fremover og hamret ballen inn foran mål. Der var Antonio som flere ganger før i kampen og styrte ballen inn.

– Var dette din beste kamp i karrieren?

– Absolutt, 100 prosent, svarer Antonio.

West Ham tok et langt steg mot fornyet kontrakt i Premier League etter seieren. Nå er det Bournemouth og Aston Villa som har presset på seg.

– Spillerne viste i dag at dette var en kamp vi måtte vinne. Jeg føler for Norwich i dag, det er aldri gøy den dagen nedrykket blir klart, sier Moyes.