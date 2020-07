Dette kan være Uniteds Sancho-alternativ

Den lynraske kantspilleren som har slitt med å slå gjennom i Barcelona skal ha beilere fra den røde delen av Manchester United.

Ifølge The Athletic skal 23-åringen være nummer to på listen etter Jadon Sancho. Engelskmannen kan fort vise seg å bli for dyr for United, selv om de har seilt opp som den store favoritten til å signere Dortmund-spilleren.

Det er tydelig at det er kantspillere som er førsteprioritet for Ole Gunnar Solskjær denne sommeren.

Fiorentinas 22 år gamle Federico Cheisa skal ifølge den italienske avisen Corriere Fiorentino, gjengitt av Daily Mail, være aktuell for United for rundt 500 millioner kroner.

Leicester har planer om å sikre seg Real Madrids bomkjøp Luka Jovic. Serberen herjet i Eintracht Frankfurt, noe som fikk Real Madrid til å legge over 600 millioner på bordet for ham. Ifølge Daily Mail skal Leicester nå ønske å hente spissen for halve summen.

Adama Traoré har vært en åpenbaring for Wolverhampton denne sesongen. Nå skal Juventus ønske å hente muskelbunten til varmere strøk. Ifølge Sports Mole skal Cristiano Ronaldos klubb ha tilbudt tre spillere i bytte mot lynvingen. Mattia Perin, Daniele Rugani og Cristian Romero skal være spillerne de ønsker å bytte mot Traoré.

Barcelona skal ha tatt innersvingen på Atletico- og Real Madrid i kampen om Rayo Vallecano-talentet Fabián Luzzi. 16-åringen skal ha kommet til enighet med Barcelona om en overgang, hevder Marca.

Paolo Dybala er nære ved å signere ny kontrakt med Juventus. Ifølge Calcio Mercato går det mot lønnsøkning for argentineren som denne sesongen har bidratt til 17 mål og 13 målgivende pasninger.

Samme avis hevder også at Chris Smalling ønsker å fortsette i Roma. Den Manchester United-eide midtstopperen har hatt stor suksess i den italienske hovedstaden og United skal ifølge avisen kreve rundt 180 millioner for 30-åringen.

United på sin side skal ha kastet seg inn i kampen om Ben Chilwell. Venstrebacken har vært sterkt ryktet til Chelsea i lang tid, men nå skal Ole Gunnar Solskjær ha fått øynene opp for den engelske landslagsspilleren, ifølge The Sun.