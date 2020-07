Solskjær med klar beskjed til spillerne

17 strake kamper uten tap, er fasiten for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United før de møter Southampton på mandag.

Det meste flyter Uniteds vei om dagen, men Solskjær poengterer hvor viktig det er å ikke la seg rive med.

– Det har gått opp og ned denne sesongen, men spillerne har holdt seg til oppgavene sine i de vanskelige tidene. Spillerne har hatt tro på trenerne og hva vi prøver å få til. De har stolt på oss, selv når resultatene uteble.

– Men nå kommer resultatene og begeistringen. Det betyr at nå er også tiden for å holde beina godt plantet på jorden. Jobbe hardt, gjøre de rette tingene. Ikke tro på all hypen eller all rosen. Det er ikke jobben deres. Jobben deres er å levere når de spiller kamper. Det er litt det samme som når det går dårlig: ikke tro på all kritikken du får. Man må stole på lagkameratene, stole på seg selv, sier Solskjær.

Manchester United har ikke bare vunnet kampene sine i det siste, de har også gjort det ved å spille underholdene fotball. I de fire siste kampene har de vunnet med tre mål eller mer, det er ny Premier League rekord.

– Hvor viktig er det å spille underholdene og angripende fotball for deg?

– Det handler jo selvsagt om å vinne, men det handler også om supporterne våre og måten vi tilnærmer oss kamper på. Vi vil spille med fart, trøkk, ingen redsel. Det ligger i DNA-et til denne klubben.

Noen vil kanskje trekker paralleller til de gode gamle dagene i Manchester United, men Solskjær er forsiktig.

– Om vi kjempet om titlene, vel da kunne jeg kanskje sagt det. Nå handler det mer om å utvikle kulturen, forsette å gjøre de rette tingene, ta en kamp av gangen. Hver dag er en mulighet til å enten ødelegge eller skape den kulturen.

Neste kamp for Solskjær og hans mannskap er mot Southampton på mandag. De kjemper for en mesterligaplass med fire kamper igjen å spille denne sesongen.