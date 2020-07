Hovland kjemper helt i toppen

På andre dag fredag leverte han ifølge Eurosport noen av sine mest minneverdige slag på PGA-touren til nå.

På det 13. hullet kunne han notere seg en birdie etter å ha truffet bare rundt én meter unna hullet med innslaget. Like nært hullet traff han på det påfølgende hullet, etter et slag på 290 meter. Med to slag på dette par 4-hullet, kunne nordmannen juble over en eagle.

Selv med bogeys på tre av hullene gikk Hovland den andre runden fem slag under par. Totalt sett for de to første rundene ligger han åtte slag under par og på en sjetteplass.

De to avsluttende rundene på Muirfield Village Golf Club spilles i helgen. Amerikanske Collin Morikawa ligger i tet, 13 slag under par.

