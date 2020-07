– Hold dere hjemme for oss, vi er på jobb for dere

Fredag fortalte regjeringen at det åpnes for karantenefri reise til flere europeiske land.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og næringsminister Iselin Nybø la fredag fram regjeringens oppdaterte reiseråd under sin pressekonferanse om koronasituasjonen.

– I praksis stengte Norge ned 12. mars, og takket være en fantastisk dugnad har vi nå begynt å få kontroll. Det gjør at vi kan åpne opp litt etter litt, uttalte Mæland på pressekonferansen.

Avhenger av smittesituasjonen

Den siste tiden har alle som kommer til Norge fra utlandet, med Danmark, Finland og Island som unntak, blitt ilagt en hjemmekarantene på ti dager. Siden 14. mars har Utenriksdepartementet frarådet reiser som ikke er strengt nødvendige, og kort tid etter stoppet også passasjertrafikken fra og til Norge.

Hvilke land som får status som «grønne» vil være avhengig av smittesituasjonen, og UD vil gjøre unntak fra det globale reiserådet for det aktuelle landet når det er innenfor FHIs kriterier for akseptabelt smittenivå.

Bekymret

Lill Sverresdatter Larsen er leder i Norsk sykepleierforbund. Hun er bekymret for nye smitteutbrudd som følge av at man nå åpner opp igjen, samtidig som at folk til en viss grad glemmer å følge smitterådene.

– Vi har vært gjennom en beintøff vår. Nå kommer det mange turister til Norge, samt nordmenn fra utlandet, og da forventer vi økt smitteutbrudd utover høsten, sier Larsen.

Videre peker hun på at sykehusene her til lands er sårbare i forbindelse med ferieavvikling. Mange sykepleiere trenger sårt en ferie etter en tøff vår, men Larsen sier mange får ferien sin avkortet i år.

– Norsk helsetjeneste er avhengig av vikarer. Vi har mange fra Sverige og Danmark, og de er det krevende å få tak i. Det betyr at mange er nødt til å korte ned på ferien, ta ekstra lange vakter og jobbe i helgene over en lengre periode, sier hun.

Bønn til nordmenn

Det er to ting Sykepleieforbundet prioriterer nå:

At alle utenlandske vikarer skal teste negativt på koronasmitte. At nordmenn må passe på, og at man holder avstand og følger smittevernreglene.

– Det er nødvendig om vi skal ha kapasitet på sykehjem og sykehus, sier Larsen.

Derfor kommer sykepleierforbundet med en bønn til alle nordmenn:

–Faren er her fremdeles. Hold dere hjemme for oss, vi er på jobb for dere. Om ikke i hjemmene deres, så her hjemme i Norge. Vi vil ikke komme inn i en ny fase der vi er nødt til å stenge ned igjen, sier Larsen.

FHI har skrevet på sine nettsider at smittesituasjonen i Europa endrer seg raskt, og at det derfor er viktig å følge med på UDs nettsider om du vil holde deg oppdatert.