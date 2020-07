Jada Pinkett Smith innrømmer utroskap

Jada Pinkett Smith, kona til skuespiller Will Smith, innrømmer å ha vært utro mot ektemannen.

Avsløringen kommer i Smiths eget talk-show, som hun sender på Facebook, «Red Table Talk». I talkshowet sitter hun og ektemannen rundt et bord og snakker om utroskapen.

– Dårlig periode

Hun forklarer at det er flere år siden det skjedde, og at de to var inne i en svært dårlig periode da dette skjedde. De to hadde separert seg for en stund på dette tidspunktet.

Nå bor de derimot sammen igjen.

– Vi gjorde alt vi kunne for å komme oss unna hverandre, bare for å til slutt innse at det er umulig, sier hun om hvorfor de valgte å finne tilbake til hverandre.

Smith skal ha blitt kjent med August Alsina (27) via sønnen Jaden Smith (22) for fire år siden. Vennskapet til Alsina skal ha utviklet seg i romantisk retning da forholdet til ektemannen var dårlig.

– Det var så lenge siden jeg hadde følt meg bra. Og det var en glede for meg å hjelpe noen, sier hun om forholdet til August.

Alsina skal på denne tiden ha hatt helseproblemer som Smith-familien hjalp ham med.

Reagerer

Det er August Alsina som først avslørte at han hadde hatt et forhold til Jada.

Medieoppslagene som fulgte førte til at Smith-paret valgte å ta bladet fra munnen.

Smith sier hun reagerer på at Alsina, som hun ikke har hatt kontakt med i flere år, har valgt å gå ut med dette i pressen.

Smith-paret har vært gift siden 1997. De har to barn sammen, Jaden Smith og Willow Smith.