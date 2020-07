– Nå må vi jo bli hundre prosent innesperret igjen

Jasmin Helen Bråthen (30) er i risikogruppen for koronaviruset, og mener regjeringen har gått alt for fort frem i å åpne opp for reise i Europa.

Fredag åpnet regjeringen for at man kan reise til store deler av Europa uten å sitte i karantene når man kommer hjem igjen.

Mange nordmenn fryder seg over at det nå er mulig å reise på ferie til utlandet, mens andre er svært kritiske.

På Facebook-gruppen «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for covid-19», som har over 27.000 medlemmer, er det mange som gir uttrykk for at regjeringen er for tidlig ute med å lette på reiserådene.

En av dem er Jasmin Helen Bråthen. Hun forteller at hun har astma og at hun slår ut på prøver på lavere immunforsvar. Dermed er hun i risikosgruppen.

Hun forteller også at flere familiemedlemmer, blant annet sønnen, er i risikogruppen når det gjelder koronaviruset.

– Endelig har man kommet så langt at man kan ta med små barn ut for å kjøpe en is og leke med naboungene. Nå må vi jo ta steget tilbake til å bli hundre prosent innesperret igjen. For jo større risiko det er for å treffe på smittede, jo flere forholdsregler må man ta, sier hun.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI), som har fastsatt smittekriteriene, og de vil ifølge Helse Norge oppdatere sin oversikt over hvor det er greit å reise uten å gjennomføre karantene minimum hver 14. dag.

På nåværende tidspunkt fraråder UD reiser til Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania, deler av Sverige og Ungarn. Reiser hit vil medføre innreisekarantene når man kommer tilbake til Norge.

Under pressekonferansen fredag sa Frode Forland, fagdirektør hos FHI, at man må forberede seg på at det kan komme en smitteøkning som følge av de nye reisereglene.

Her er FHIs kriterier Færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå).

Færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.

Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner, men per nå gjelder dette bare nordiske land. Kilde: Folkehelseinstituttet/NTB

– Situasjonen kan endre seg

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad understreker fredag overfor TV 2 at myndighetene i lang tid har sagt at det er lurt å legge ferien til Norge demme sommeren, og at det fortsatt er et godt råd.

– Men nå er det sånn at hvis man likevel velger å reise til utlandet, så må man sette seg inn i situasjonen i det landet man skal reise til. Reiserådene på UDs hjemmesider er veldig detaljerte, og man må være forberedt på at denne situasjonen kan endre seg, sier han.

– Det er land i Europa som er grønne i dag, men som har økende smittetrend, og så er det noen land som ligger veldig lavt og som det ser bra ut i et litt mer langsiktig perspektiv, men dette vil kunne endre seg fra uke til uke, legger han til.

– Stressende og slitsomt

Jasmin Helen Bråthen forteller at hun ble provosert, forbannet og oppgitt da hun så de nye reiserådene som ble lagt frem fredag.

– Det virker som om det er økonomi som går foran helse, sier hun, og legger til:

– Regjeringen går så mye frem og tilbake, samtidig som alt åpner for fort, så folk skjønner ikke hvorfor man fortsatt skal holde avstand eller ta forholdsregler. Måten dette blir gjort på, gjør at de som er i risikogruppen havner i enda mer risiko fordi mange ikke lenger skjønner alvoret.

– Hvordan har den siste tiden vært for deg?

– Stressende og slitsom. Alt må tenkes nøye gjennom. Og det er en hinsides stor utfordring å prøve å finne på ting med en seksåring så han kan få kjenne på en feriefølelse, samtidig som man ikke skal ha folk rundt seg, sier hun.