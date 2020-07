Politiet undersøker mistenkelig dødsfall i Mandal

Politiet rykket fredag kveld ut til et bolighus i Mandal sentrum etter funn av en død person.

Personen er bekreftet død av en lege på stedet, skriver Lindesnes.

Vedkommende ble funnet i en bolig i Store Elvegate i Mandal sentrum.



– Det er en rutinemessig undersøkelse rundt et dødsfall med ukjent årsak. Vi er på stedet med to politipatruljer og en kriminaltekniker, sier operasjonsleder Eyvind Formo i Agder politidistrikt til avisen.



Politiet opplyser til NTB at identiteten til avdøde ikke er bekreftet, men at det ikke er noe som tyder på at det er noe spesielt rundt omstendighetene.



(©NTB)