Petter har funnet kjærligheten

Det bekrefter den norske hotellkongen overfor VG.

– Det ble faktisk koronakrisen som førte oss sammen. Märta kom til Oslo på besøk like før alt stengte ned, og ble stuck med meg her, sier Stordalen til avisen.

Etter noen tøffe økonomiske måneder kan Stordalen glede seg over å ha funnet kjærligheten på nytt, med den tidligere topprytteren Märta Elander Wistén. Hun skal være fra en svært velstående svensk familie.

Forrelsket

Stordalen forteller til VG at det har vært en spesiell tid, der de to har rukket å bli bedre kjent med hverandre, og også forelsket etterhvert.

– Så mens forretningslivet har vært utfordrende, har privatlivet vært en opptur. Vi har det helt fantastisk sammen, sier Stordalen.

Stordalen har de siste dagene publisert en rekke innlegg på Instagram fra Villa Copenhagen i København, som åpnet 1. juli. Elander Wistén (30) er ikke med i innleggene.

Slutt med Gunhild

I november 2019 ble det kjent at Petter Stordalen og Gunnhild Stordalen gikk fra hverandre.

– Det føles rart å sende ut informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, sa Petter og Gunhild Stordalen i en pressemelding.

Petter Stordalen var tydelig på at Gunhild er hans livs kjærlighet, og at dette ikke kommer til å forandre hans engasjement for henne eller hennes kampsaker.

– Vi kommer til å fortsette å støtte hverandre i alt fremover også, sa Petter Stordalen den gang.