– Jeg har veldig sympati med Martin Ødegaard. Det er en kjempe-hemsko for ham

Martin Ødegaard åpnet sesongen glitrende for Real Sociedad. Så god var han at fotballekspertene omtalte ham som en av de aller beste i La Liga.

Men så kom nedturen. Forrige gang han scoret i La Liga, var like før jul. Etter koronapausen har drammenseren knapt vært til å kjenne igjen.

Siden har Real Sociedad kanskje forklart hvorfor. Først kom bekreftelsen fra Real Sociedad: At han har fått patellar tendinopati, bedre kjent som jumpers knee. Så fortalte lagets trener, Imanol Alguacil, at Ødegaard har hatt problemer med en skade siden oktober, og til og med spilt kamper med smerte.

– Jeg har veldig sympati med Martin i den situasjonen han er i nå, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Hangeland: Slik er skaden

Den tidligere Premier League-proffen opplevde selv å få jumpers knee i løpet av spillerkarrieren. Alvorlighetsgraden på skaden vil variere fra spiller til spiller.

– Det er utrolig smertefullt. Det er en følelse av at kneet svikter når man hopper eller løper, forteller Hangeland.

– Det er ofte unge spillere som får det. Det går ofte over, og er ikke nødvendigvis en alvorlig skade. Men det plager deg jo, påpeker den tidligere landslagsstopperen.

Han beskriver jumpers knee som en snikende skade: Den holder deg ikke nødvendigvis borte fra kampene, men plager deg litt hele tiden.

– Det er mye greier med is og tabletter mellom kamper og treninger. Martin Ødegaard er en fyr som vil spille med frihet og ikke tenke at nå er det noe som hemmer ham, poengterer TV 2s fotballekspert.

Martin Ødegaards tall I La Liga Før nyttår Etter nyttår Etter koronapausen Kamper 19 7 6 Minutter 1710 572 390 Mål 4 0 0 Målgivende 5 0 0 Pasningssikkerhet (%) 84.1 84.7 84.7 Pasninger per 90. min 56.5 49.4 49.9 Skudd per 90. min 1.9 2 1.6 Sjanser skapt per 90. min 2.4 1.4 1.4 xAssists per 90. min 0.3 0.2 0.1 Kilde: Opta

Etter nyttår har prestasjonene dalt for Ødegaard. Ikke bare står han uten målpoeng i ligaen, han slår også færre pasninger per kamp, skaper færre sjanser og såkalt «expected assists» er lavere, viser tall fra Opta. Trenden er den samme etter koronapausen.

Hangeland er ikke i tvil om hvorfor.

– Det forklarer en del når vi har sett prestasjonene hans de siste ukene. For meg er det ganske åpenbart at han har slitt med dette, sier han.

Om jumpers knee oppstod for Ødegaard allerede i oktober, er ukjent.

– Har han ordentlig jumpers knee, og hvis han har slitt med det i mange måneder, er betennelsen der. Da merker du det omtrent for hvert steg du tar. Så det er klart at det er en kjempe-hemsko for ham å dra på mot verdensklassespillere i La Liga, slår Hangeland fast.

Hangelands råd

Ved de mildere gradene av skaden er prognosen god, ifølge Norsk helseinformatikk.

Ødegaard var 30. juni i Barcelona for å teste andre behandlingsmetoder. Siden har han spilt om lag en halv kamp mot både Espanyol og Levante. Fredag kveld var han frisk nok til å være med i kamptroppen mot Granada, men ble aldri byttet inn. Hangeland har et klart råd til den Real Madrid-eide playmakeren.

– Det han må gjøre nå, som han helt sikkert gjør, er is, antiinflammatoriske tabletter og kjedelige øvelser med mye opptrening. Det er bare én ting å gjøre: Å ta tiden til bruk og gjøre det legene sier. Så kommer han nok helt sikkert tilbake i godt, gammelt slag, spår Hangeland, før han understreker:

– Dette trenger ikke å være krise for Martin Ødegaards karriere. Han har mange, mange år igjen. Nå må han først og fremst få bukt med det kneproblemet der, og så komme tilbake på toppnivå. Han kommer sterkere tilbake. Det er jeg så sikker på. Dette går over.