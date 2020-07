– Det blir karantene, men det får gå greit

Den siste tiden har alle som kommer til Norge fra utlandet, med Danmark, Finland og Island som unntak, blitt ilagt en hjemmekarantene på ti dager. Dermed var spenningen stor når regjeringen fredag skulle legge frem sine oppdaterte reiseråd.

Onsdag fortalte TV 2 om Torild Moland og familien som hadde reist til Kroatia i håp om at Norge ville åpne opp for å reise også dit.

– Vi dro før karantenereglene var klare, så sånn sett visste vi at det var en minimal sjanse for at det skulle bli rødt, sier Moland, som er redaktør i Magasinet Reiselyst, til TV 2 fredag.

Og rødt ble det. For mens regjeringen åpnet for reise til store deler av Europa uten å sitte i karantene når man kommer tilbake, var Kroatia blant landene som forble røde på kartet.

– Vi synes jo det var veldig dumt. Mest fordi vi må i karantene når vi kommer hjem, og at barna går glipp av en del ting vi hadde planlagt i ferien, men også fordi vi ikke helt har forståelse for grunnlaget, sier hun.

Hun viser blant annet til Danmark, som i motsetning til Norge har åpnet for å reise til Kroatia.

– Hadde vi vært dansker, så hadde Kroatia vært grønt. For oss er det veldig merkelig, sier hun.

Her er FHIs kriterier Færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to uker (vurdert på landnivå).

Færre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

I tillegg gjøres en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon.

Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner, men per nå gjelder dette bare nordiske land. Kilde: Folkehelseinstituttet/NTB

– Synes risikoen er lavere her

Moland understreker at hun synes det er gledelig at Norge omsider har åpnet opp for å reise til store deler av Europa, men sier at hun synes det er rart at man ikke bruker samme praksis med å åpne for regioner, slik regjeringen har gjort med Sverige, over alt.

Hun legger til at det selvfølgelig også er viktig å tenke på smittevern og å ta forholdsregler når man er ute og reiser.

Hun sier også at de opplever at smitterisikoen er mindre der de nå er, enn hjemme i Norge.

– Ungdommen har selv sagt flere ganger i dag, at de føler seg tryggere her hjemme enn i Oslo. I Oslo sitter de jo tett på buss og trikk, og ligger som sild i tønne på stranda, mens her bor vi i et eget hus og har lite kontakt med andre. Det er veldig lite turister her, så det er veldig lite mennesker, folk er flinke til å holde avstand og det er selvfølgelig antibac i alle butikker, sier hun.

– Kommer til å kose oss

Det er Folkehelseinstituttet (FHI), som har fastsatt smittekriteriene, og de vil ifølge Helse Norge oppdatere sin oversikt over hvor det er greit å reise uten å gjennomføre karantene minimum hver 14. dag.

For Moland og reisefølget blir det nå uansett karantene når de kommer hjem, men først har de mer ferie igjen. Og den skal nytes, lover hun.

– Vi kommer til å kose oss masse. Det er også barnas holdning. De har med to venner, og foreldrene deres, som vi har snakket med i dag, sier «ikke tenk på Covid-19, vi er sikre på at dere er trygge. Kos dere, nyt sola og ha det gøy», og det har vi tenkt til, sier hun.