– Utopisk å tro at han kan bli kaptein i Tour de France

Team Ineos-sjefen åpner for at Chris Froome (35) kan bli kaptein i Tour de France til tross for at han skifter lag. TV 2s sykkelekspert har sine tvil.

Torsdag ble det bekreftet at Chris Froome skifter lag etter sesongen. Han forlater Team Ineos, sykkelsportens Real Madrid, og drar til nyoppstartede Israel Start-Up Nation.

Det kommende lagskiftet vil ikke ha noe å si for Froomes rolle i Team Ineos denne sesongen, ifølge sportsdirektør Gabriel Rasch. 35-åringen er foreløpig i en bruttotropp til Tour de France, som starter 29. august.

– Det er ikke noe forandret fra vår side der. Han er tiltenkt en rolle i Touren som planlagt, og i Spania Rundt, sier Rasch til TV 2.

Straks møter Froome flere andre Ineos-stjerner på høydesamling i Tenerife. Testresultatene derfra, samt rittene som skal kjøres før Tour de France, blir viktige både for den endelige Tour-troppen og det vanskelige kapteinsvalget.

Rasch, som skal lede Ineos gjennom Tour de France, utelukker ikke at Froome kan bli kaptein til tross for lagbyttet. Men det er på ett premiss.

– Hvis han er bedre, så. Vi skal nå målet vårt, å vinne Touren. Om det blir Froome, Egan (Bernal) eller (Geraint) Thomas, spiller ikke noen rolle, egentlig. Bare vi vinner, slår Rasch fast.

– Men det er vanskelig å si, for det er seks uker til fortsatt. På høydesamlingen i Tenerife får vi mange svar og skal følge formutviklingen. Gjennom løpene i Frankrike (før Touren, journ. anm.) vet vi mye klarere hvor de forskjellige står etter løpene. Vi kan ikke bestemme nå hvem som skal gjøre hva, understreker Rasch.

Tre sammenlagtvinnere på startstreken

Den foreløpige planen er at Egan Bernal, Geraint Thomas og Chris Froome alle skal kjøre Touren. Med andre ord: Sammenlagtvinneren fra 2019, sammenlagtvinneren fra 2018 og mannen som vant den gule trøyen tre år på rad fra 2015.

TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad tror fint lite på at Froome kan ende opp som kaptein.

– Jeg vil tro at de ikke satser på en mann de ikke skal bruke neste år, og som skal konkurrere mot dem neste år. Jeg kan ikke skjønne at han er god nok, heller. Det er tross alt nummer én og to fra i fjor han skal slåss om kapteinsvervet med, sier Kaggestad, som dessuten tviler på at Ineos-stjernen er tilbake i godt, gammelt slag etter skrekkvelten før Tour de France i fjor.

– Han har ikke vist form i de rittene han har kjørt etter den voldsomme ulykken. Det er nesten utrolig at han er tilbake i det hele tatt, så jeg tror det er helt utopisk å tro at han kan bli kaptein. Egen Bernal og Geraint Thomas er de to beste på det laget, så han blir nok hjelperytter, spår Kaggestad.

– De skal på høydetreningsleir og gjøre en del tester. Det vil vise hvor bra han er, men jeg tror han skal være veldig bra om han skal vippe Bernal og Thomas av pinnen, altså. Thomas har noen år til, og Bernal er jo fremtiden, argumenterer han.

– Skal ikke ha gnisninger

Uansett vil Rasch få et vanskelig kapteinsvalg.

– Om det blir tre kapteiner, to eller én, er for tidlig å si nå. Men vi kommer til å ha en plan når vi starter i Nice, sier Ineos' sportsdirektør.

Tidligere er det blitt rabalder av kapteinsvalgene til storlaget. Særlig ampert var det da Bradley Wiggins vant den gule trøyen i 2012, og Froome viste seg svært kjøresterk i fjellene.

Rasch mener man unngår gnisninger innad i laget så lenge man har en dialog om valget tidlig.

– Sånn at de er innforstått med hvordan det blir. Det er ikke sånn at det kommer som en overraskelse på noen, egentlig. Det er bare sånn det er. Det blir litt konkurranse, men det er sunt. Ingen av de beste fotballagene har én spiss. De har konkurranse om plassene de òg, og det gjør bare at de blir bedre, argumenterer Rasch, før han slår fast:

– Vi må unngå det. Vi skal ikke ha gnisninger.