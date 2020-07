– Ikke større risiko å kjøre bil til hytta enn fly til Spania

Erling Haave kjøpte hytte i Sverige i 1997 og har vært der hver sommer siden. Bortsett fra i år.

– Det føles veldig tungt faktisk. Det er en viktig del av sommeren, sier han.

Hytta ligger i Skansundet utenfor Stockholm. Dette er ett av områdene i Sverige som FHI har merket rødt. Det vil si at nordmenn ikke kan dra dit uten å måtte i karantene når de kommer tilbake til Norge.

Holder seg for seg selv

Haave synes det er bra at myndighetene lager retningslinjer. Han reagerer likevel på de oppdaterte reiserådene.

– Jeg tror ikke jeg hadde vært noe større risiko ved å kjøre bil til hytta mi enn andre er ved å ta fly til huset i Spania.

Han mener hyttefolket ofte holder seg for seg selv når de er på ferie og dermed ikke er særlig utsatt for hverken å få eller spre eventuell smitte.

– Du kommer gjerne i bil, sitter på verandaen din og lager mat selv. Men folk kan nå reise til England eller Spania og Italia, gå på restaurant være ute på pub og fly.

Danske tilstander

I Danmark har hytteeiere lov til å dra til Sverige uten å måtte i karantene. Haave håpte på en slik ordning også for norske hytteeiere i Sverige.

– Det er mange færre som har eiendom i Sverige enn folk som reiser for å handle. Man burde åpnet opp for at de som har eiendom kan få reise uten karantene.

Nå venter hytteeieren på de nye reiserådene som vil komme 24. juli.

– Tror du du igjen får dra på hytta uten karantene?

– Håper, ja. Tror, tja.