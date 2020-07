Da Betsy ville gi en nyre til Lene, opplevde vennene at prosessen var svært utmattende og tidskrevende. – Det skal ikke være vanskelig å være en levende organgiver, mener Helse- og omsorgsdirektoratet.

Lene Anita Høvik (38) har terminal nyresvikt og trenger en nyretransplantasjon. Etter at hun hadde stått på venteliste i ett år, bestemte bestevennen Betsy Frydenlund (38) seg for å gi en nyre.

Over ett år etter Betsy meldte seg som donor, venter vennene fortsatt på å gjennomføre transplantasjonen. De er kritiske til at prosessen har vært preget av lite informasjon, mange forsinkelser, unnskyldninger og treneringer. Nå skal de etter planen gjennomføre transplantasjonen i september.

– Når en person er villig til å legge seg under kniven for å redde et liv, kan man ikke akseptere at det skal ta 18 måneder før inngrepet blir gjennomført. Det er respektløst overfor donoren, sa Høvik.

– Det skal ikke være så vanskelig å redde livet til en man er glad i.

Helse- og omsorgsdirektoratet sier at prosessen må være grundig, men er enig i at den heller ikke kan være krevende.

– Det skal ikke være vanskelig å være en levende giver. Samtidig er det viktig at helsetjenesten følger sine prosedyrer og kvalitetssikrer slik at transplantasjon lar seg gjennomføre på en trygg måte, sier statssekretær Inger Klippen.

BARNDOMSVENNER: Lene Anita Høvik og Betsy Frydenlund har vært venner siden de var fire år gamle. – Drivkraften er å se gleden øynene hennes om hun blir frisk, sier Betsy. Foto: Frank Lervik

Krevende prosess

Transplantasjon er en komplisert og krevende sak, både for den som skal få nyre og den som gir.

Fakta om nyretransplantasjon Pasienter som blir henvist til nyretransplantasjon lider av nyresvikt i ulik grad.

Nyrer kan transplanteres fra både levende donor - som oftest en person i nær familie med pasienten - eller fra avdød anonym donor.

I Norge er det kun Oslo universitetssykehus Rikshospitalet som utfører nyretransplantasjoner.

Stadig flere behøver nyretransplantasjon og stadig flere får tilbud om dette i Norge. Kilde: Oslo universitetssykehus og Stiftelsen Organdonasjon.

Oslo universitetssykehus har forklart at utredningen av giver skal ta mellom tre og seks måneder, men at det er en rekke forhold som spiller inn på hvor lang tid prosessen tar.

Først må helsepersonell vurdere om det foreligger et giverønske, og at det ikke er press fra andre som ligger bak. I tillegg krever organtransplantasjon mye informasjon, omfattende utredning og medisinske undersøkelser.

– Det er vår plikt som helsepersonell å så langt som mulig ikke utsette en giver for helserisiko, risiko for økonomiske tap og andre uheldige konsekvenser, sa seksjonsoverlege Anna Varberg Reisæter ved nyreseksjonen på avdelingen for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

Etterlyser tilgang

Lars Skar er styreleder i Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte. Han forteller at de med jevne mellomrom snakker med pasienter som opplever prosessen som tidskrevende.

STYRELEDER: Lars Skar er styreleder i Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT). Foto: LNT

– Etter man har tatt avgjørelsen blir en del utålmodige når prosessen tar lang tid. Det gjelder både de som venter på transplantasjon fra levende og avdød, sier Skar.

Han forteller at landsforeningen har lagt press på Helse- og omsorgsdepartementet for en mer strømlinjeformet prosess.

– Vi etterlyser tiltak som kan bedre levende donasjon. I tillegg ønsker vi større oppmerksomhet rundt muligheten, siden vi ser at antall transplantasjoner fra levende donor går ned, sier han.

Lang nyrekø

I Norge venter 501 mennesker i kø på et organ. 420 av disse trenger en nyre.

Planlagte transplantasjoner fra levende donor ble utsatt i en periode på grunn av korona. Under epidemien har folk i tillegg holdt seg mer hjemme, noe som har ført til mindre ulykker. Det har gitt en markant nedgang i nyrer, både fra avdød og og levende giver.

– Det har vært en kraftig økning i antall personer som trenger nyre. Ventelistene er nå rekordlange, sa Aleksander Sekowski, som er informasjonssjef i Stiftelsen Organdonasjon.

Gjennomsnittlig ventetid for å få en nyre er vanligvis på cirka ett år. I 2019 døde 26 pasienter mens de ventet.

VENTETID: Lene Høvik har ventet tre år på nyretransplantasjon. For Betsy Frydenlund har prosessen tatt snart halvannet år. Foto: Frank Lervik

Legger vekt på kommunikasjon

Oslo universitetssykehus er det eneste sykehuset i Norge som gjennomfører nyretransplantasjoner.

Fakta om organ-transplantasjoner i Norge Ved utgangen av juni har 194 pasienter fått ett, eller flere nye organer.

49 donorer har gitt til sammen 215 organer. Tilsvarende tall i fjor var 255 organer til 238 pasienter fra 61 donorer.

Ventelistene for nyre er nå rekordhøye. Av de 501 som venter på et nytt organ i Norge, utgjør nyrepasienter 420.

Antallet meldte donorer har holdt seg relativt høyt i år.

I 2019 var 36 % av nyretransplantasjonene fra levende giver, som var en økning fra 30 % året før.

Samme år døde 26 pasienter mens de stod på ventelisten for et nytt organ.

Det har blitt gjennomført 12.850 transplantasjoner i Norge siden oppstart i 1969. Gjennomsnittlig ventetid for transplantasjon: Lever: Rundt fire uker

Hjerte: Halvannet år

Lunge: Mellom et og halvannet år Kilde: Stiftelsen Organdonasjon



– Vi har årlige møter med andre norske nyreavdelinger der hensikten i stor del er forbedringsarbeid, sier Anna Varberg Reisæter, som er seksjonsoverlege ved nyreseksjonen på avdelingen for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus.

I tillegg har sykehuset en nasjonal Living donor gruppe med brukerrepresentant som arbeider spesifikt med at pasienter opplever denne typen problemer.

– Vi legger stor vekt på at utredning må skje i samarbeid med den potensielle donor med god kommunikasjon, understreker hun.

– Det beste alternativet

Helsedirektoratet har utgitt en veileder for nyredonasjon fra levende giver med fokus på utvelgelse og oppfølging av levende givere.

– Jeg forventer at helsepersonell som arbeider med disse pasientene setter seg inn i og bruker denne veilederen aktivt, sier statssekretær Inger Klippen.

Nyretransplantasjon fra en levende donor er det beste alternativet, både når det gjelder overlevelse og nyrens funksjonstid.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere hatt en informasjonskampanje for å skape oppmerksomhet om organdonasjon, men først og fremst på organdonasjon i forbindelse med dødsfall.

– Vi har poengtert viktigheten av å formidle sitt standpunkt om organdonasjon. Mange har gjort et slikt valg, enten ved å snakke med sine nærmeste, ved å ha et donorkort i lommeboka, ved å laste ned app-en «donorkort» eller ved å opprette et digitalt donorkort i kjernejournalen, sier statssekretær Klippen.

Inger Klippen sier at det også er viktig å øke oppmerksomheten rundt organdonasjon fra levende.

BARNDOMSVENNER: Vennene Betsy Frydenlund og Lene Anita Høivik har kjent hverandre siden de var fire år gamle. Foto: Frank Lervik

«Hva hvis»

Da det viste seg at Betsy Frydenlund var en match for Lene Anita Høivik, ble Høivik automatisk tatt av ventelisten for nyre.

– For meg har tanken om «hva hvis jeg ikke hadde valgt å takke ja til levende donor», surret i hodet. Ville jeg da allerede ha vært ferdig operert og å ha fått tilbake livet mitt? sier Høvik.

Hun mener at det er for mye å kreve at en potensiell levende donor må beregne å bruke minst ett år på utredning frem til operasjon.

– Da kan man ikke forvente at flere ønsker å stille som donor. I tillegg er donor og mottaker kun to av veldig mange involverte. Det er i tillegg to familier som skal henge med i denne prosessen, sier Høvik.

Om nyretransplantasjonen gjennomføres som planlangt, vil prosessen for de to vennene ha tatt halvannet år.