Ny forskning: BCG-vaksinen kan være effektiv mot koronaviruset

Forskere har i en foreløpig studie funnet koblinger mellom folk som har høyere nivåer av BCG, vanlig vaksine mot tuberkulose og lavere tall i forbindelse med dødsfall knyttet til koronaviruset.

Ifølge en studie, som ble publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences denne uken, kan koblingen forskerne fant, gi noen tidlige bevis på at BCG-vaksinasjonen kan forhindre dødsfall knyttet til korona.

Per i dag finnes det ingen vaksine mot Covid-19, og det kan fort ta lang tid før vi får en.

Foreløpig studie

Forskere og fagpersoner jobber intenst med å finne en ny vaksine som kan bidra til å redusere dødsfall og smittespredning, men ifølge dette studiet har man kanskje allerede svaret.

Det er per nå ikke bevist at BCG-vaksinen hjelper mot koronaviruset, men det kan se slik ut på et tidlig stadie.

Interessante funn

Forskerne fant noe interessant i studiet sitt.

I noen regioner i Latin-Amerika, som Rio de Janeiro og Sao Paulo i Brasil, og Mexixo City i Mexico, hadde de et betydelig lavere dødstall enn flere amerikanske stater som for eksempel New York og Florida.

Det samme gjelder for Tyskland i Europa. Forskerne fant ut at det var mange flere som døde av koronaviruset blant folk som er fra det gamle Vest-Tyskland, enn de som var fra Øst-Tyskland, skriver The Health Site.

Ifølge studien varierte stedene hvor dødsraten var lavere med hensyn til alder, inntekt og tilgang på helsehjelp, men de alle hadde én ting til felles: et vaksinasjonsprogram for tuberkulose.

Før Vest- og Øst-Tyskland ble gjenforent i 1990, hadde man forskjellige planer for BCG-vaksinasjon. Det tidligere Øst-Tyskland var mye tidligere ute med å vaksinere barn enn Vest-Tyskland. Det betyr at flere eldre tyskere i de østlige delene av landet hadde fått vaksinen.

Basert på datamateriale til forskerne, kan en ti prosent økning av BCG-vaksinasjon føre til ti prosent i dødsfall fra koronaviruset.

BCG er den eneste godkjente vaksinen mot tuberkulose.

Vil ikke anbefale BCG

WHO har tidligere sagt at det ikke finnes bevis for at den er effektiv.

– I mangel på bevis, anbefaler WHO ikke BCG-vaksinering for å forhindre Covid-19, skriver de på egne nettsider.