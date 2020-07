Mistet oppholdstillatelsen da klubben rykket ned: – En skandale

– Jeg elsker dette landet, men myndighetene ønsker at jeg skal forlate det. Det føles ut som jeg har gjort noe galt, sukker Ibrahima Drame når TV 2 møter han hjemme i kjellerleiligheten i Hønefoss.

24-åringen fra Senegal har kjempet i årevis for å få gyldig oppholdstillatelse i Norge.

Opprinnelig hadde Drame utreisefrist 1.juli i år, men hovedflyplassen i Senegal er stengt som følge av koronaviruset. Nå lever han på lånt tid i Norge, og ny utreisefrist for den høyreiste senegaleseren og familien på fire er 1.september.

– Jeg føler bare at myndighetene setter et kryss over saken. Advokatene har flere ganger sagt: «Nå ordner det seg Ibra, og det går i orden med oppholdstillatelse». Men det er negativt hver gang, sier en oppgitt Drame og trekker på skuldrene.

Benbrudd ble skjebnesvangert

Vi spoler tilbake åtte år: Etter å ha vært på prøvespill i flere storklubber i Europa høsten 2012 vraket Ibrahima Drame flere profftilbud, mot sin vilje, til fordel for å signere for Brann i forkant av 2013-sesongen.

– Jeg ønsket ikke å reise til Norge fordi jeg ikke kjente til Norge, men jeg ble tvunget til å reise hit, sier Drame som ble overtalt til å signere en fireårskontrakt med Brann.

Rødtrøyene hadde kjempetro på unggutten, men han ble aldri noen umiddelbar hit på Brann stadion. Etter to mislykkede sesonger, som til slutt endte med nedrykk under Rikard Norlings ledelse, ønsket bergensklubben å låne ut angriperen til Åsane eller Nest/Sotra.

Det var lite aktuelt for Drame, som heller ønsket å prøve lykken i Hønefoss, som på denne tiden spilte på nest øverste nivå. Der blomstret angriperen. Men 22.april 2017 var uhellet, som skulle bli vise seg å bli skjebnesvangert, ute.

– Vi spilte borte mot Vidar. Jeg scoret 1-0 etter ni minutter, men etter 14 minutter brakk jeg ankelen, forteller han.

Det kompliserte benbruddet ble kategorisert som karrieretruende, men etter 833 dager på sidelinjen med rehabilitering kom redebuten i Hønefoss-drakt i fjor høst. Da banket han inn 13 mål på like mange kamper.

Gjentatte søknader avvist

I mellomtiden hadde imidlertid Hønefoss rykket ned to divisjoner og spilte på nivå fire i Norge.

I Norge anses kun Eliteserien eller OBOS-ligaen som tilstrekkelig høyt nivå for å få oppholdstillatelse. Det betyr at Drame ikke innfrir kravene for å få arbeidstillatelse til å spille fotball i lavere divisjoner i Norge. Hadde han derimot spilt for en klubb i de to øverste divisjonene, hadde søknaden blitt innvilget.

Nå må Drame i stedet forlate Norge innen 1.september.

– Vi mener retur til Senegal er trygt, og det foreligger ikke tilstrekkelige menneskelige hensyn eller tilknytning til Norge som gir grunnlag for oppholdstillatelse, skriver nemndleder i saken fra Utleningsnemda, Anne Helgerud, i en epost til TV 2.

Hønefoss står klare til å tilby senegaleseren 100 prosent jobb som spillerutvikler i klubben dersom det er godkjent, hvor han blant annet er forespeilet å jobbe med utvikling av klubbens toppspillere.

– Vi har forsøkt å gå gjennom alle mulige måter for å få Ibra til å bli her. En av tingene var å ansette han og gi han muligheten til å jobbe i klubben. Det kunne være flere ulike jobber, men en av disse var rollen som spillerutvikler. Med hans erfaringer vil det hjelpe yngre spillere, sier Hønefoss-trener Luke Torjussen.

Nylig fikk han endelig avslag på søknaden om fornyet oppholdstillatelse. Der ble det slått fast at han ikke får lov til å arbeide som spillerutvikler/trener i Hønefoss:

Delvis fordi myndighetene synes det var «uklart om stillingen i hovedsak (...) var å anse som en stilling som trener eller som en annen type stilling» og fordi «det er ikke sannsynliggjort at han skal trene fotballspillere på høyt nivå» fordi Hønefoss ikke har noen lag i noen av de to øverste divisjonene i Norge, som regnes en del av norsk toppfotball, verken på herre- eller kvinnesiden.

– I denne saken er det slik at vilkårene for å arbeide som faglært arbeidstaker ikke er oppfylt. For å få arbeidstillatelse til å arbeide som fotballtrener, må man være trener på høyt nivå. Fotballklubbene det her er snakk om, er ikke på et tilstrekkelig nivå, er begrunnelsen fra nemndleder i saken, Anne Helgerud.

– En skandale

Vedtaket, som slår fast at Drame er pliktig å forlate Norge, møter lite forståelse i Hønefoss-leiren.

– For min del er det sjanseløst. Jeg kan ikke fatte at det skal være et argument for å ikke få oppholdstillatelse nå som han også har fått kone og to barn i Norge, sier en tydelig preget lagkamerat Andreas Vedeler til TV 2.

– Den engasjerer deg den saken her?

– Jeg synes det er helt forferdelig. Jeg tenker mye på denne saken, og det plager meg at han skal bli sendt ut av landet på tynt grunnlag. Det er en skandale. At han skal være en byrde for myndighetene er sjokkerende.

FAMILIE: 24-åringen har stiftet familie i Norge. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kona la fra seg både studier og jobb i USA for å reise til Norge for å støtte ektemannen da han brakk ankelen.

Nå har paret fått to barn mens de har bodd i Hønefoss, en jente på to år og en gutt på fem måneder, men alle fire står uten oppholdstillatelse og må reise innen 1.september.

– Jeg føler veldig skyldfølelse for å ha fått kona mi hit, sier Drame, før han fortsetter:

– Jeg blir veldig trist over hvordan familien vår blir behandlet nå. Hvis jeg visste at dette ville bli utfallet hadde jeg aldri bedt henne om å komme til Norge.

– Gråter når jeg er alene

Drame forsøker å holde følelsene tilbake når han snakker om avgjørelsen som kaster han og familien ut av Norge, men innrømmer at følelsene tar overhånd når han får tid for seg selv.

SLITEN: - Jeg er så sliten etter alt dette arbeidet med oppholdstillatelse, sier Drame med datteren på fanget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Hvis jeg er alene, hender det jeg gråter noen ganger, men jeg kan ikke gråte foran familien. Jeg må være sterk. Hvis jeg ikke er sterk foran dem, hvordan skal de klare å mobilisere og være sterke da? spør han.

De positive holdningene til Drame er noe som har imponert lagkamerat Andreas Vedeler.

– Man skulle tro at med en slik sak hengende over seg tro at det påvirker en person franske mye, men kan ikke virke som han har noen problem og det er helt utrolig.

– Er han han aldri negativ?

– Det er det som er så spesielt med fyren. Han er bare glad og merker ikke noe forskjell. Skulle tro han svever på en rosa sky, for han gjør ikke noe annet enn å smile og spre bra humør.