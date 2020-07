Sykepleier tiltalt for å ha stjålet legemidler

Ifølge tiltalen stjal kvinnen første gang tabletter i oktober i fjor. Som ansatt ved et bo- og behandlingssenter på Vestlandet, hadde hun tilgang på en rekke ulike legemidler.

Bare i løpet av perioden fra oktober i fjor til januar i år, tok hun ifølge tiltalen over 200 tabletter som tilhørte institusjonen.

600 tabeletter

Men dette var bare starten. Påtalemyndigheten mener å kunne føre bevis for at kvinnen ved ytterligere syv anledninger har forsynt seg av institusjonens medisiner.

Totalt skal kvinnen ha tatt nærmere 600 tabletter i perioden fra oktober i fjor til februar i år.

Kommunalsjefen for helse og omsorg i den aktuelle kommunen sier at de har kjent til saken i en tid. Hun vil ikke fortelle om det var kommunen selv som anmeldte kvinnen.

– Vi ser alvorlig på denne saken, rett og slett fordi det er snakk om en alvorlig tiltale. Vi kan bekrefte at vi er kjent med saken, sier kommunalsjefen.

Rettssak

– Har dere iverksatt tiltak for å redusere muligheten for at noe lignende skjer igjen?

– Det er sider ved denne saken som handler om hvordan våre institusjoner sikrer legemidler, men det er ikke riktig av meg å gå inn på dette nå.

– Arbeider sykepleieren fortsatt hos dere?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier kommunalsjefen.

Det er satt av èn dag til rettssaken, som skal behandles i Bergen tingrett i desember.

TV 2 har snakket med kvinnens forsvarer, Anette Vangsnes Askevold. Hun ønsker ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt.