Managerne reagerer på straffefarsen i Premier League

Torsdag ble en kveld der VAR-kritikerne fikk vann på møllen i Premier League. Siden innrømmet Premier League at det ble gjort feil i tre straffesituasjoner:

Bruno Fernandes mot Aston Villa, James Ward-Prowse mot Everton og straffen Harry Kane ikke fikk mot Bournemouth.

Se alle situasjonene i vinduet øverst.

Dagen etter har debatten vært et hett tema under pressekonferansene til Premier League-managerne. Jürgen Klopp har sympati med Aston Villas manager, som kalte Bruno Fernandes-straffen «en skammelig avgjørelse» etter kampen.

Liverpool-manageren skjønner lite av at VAR-teamet ikke overstyrte avgjørelsen.

– Jeg har full forståelse for at Dean Smith sliter med å akseptere det som skjedde. Jeg vet ikke hvordan det kan skje, sier Jürgen Klopp, ifølge Liverpool Echo.

– Jeg syntes alle feilene var åpenbare. Det er åpenbart vanskelig, men det var ikke så vanskelig i går. Det er ikke bra. Vi har hatt noen avgjørelser (imot oss), men vi vant kampen, så da snakket ingen om de. Men om tre dommere ser på det, og to på VAR-rommet ser på det, burde de ende opp med den riktige avgjørelsen, fortsetter Liverpool-manageren.

Solskjær-rival rister på hodet

Leicester-manager Brendan Rodgers, som hadde håpet på at Manchester United skulle avgi poeng i kampen om fjerdeplassen, mener at straffeavgjørelsen var med på å ødelegge kampen for Aston Villa.

Da stod det 0-0 på Villa Park, og hjemmelaget var godt med i kampen.

– Alle kan se at det ikke var straffe. Dette er øyeblikk som kan endre en kamp. Enten du kjemper i topp eller bunn, er dette viktige avgjørelser. Det vil skuffe managerne det går utover, slår Rodgers fast, ifølge BBC.

Brendan Rodgers' Leicester har mistet store deler av forspranget etter koronapausen. Nå venter en innbitt kamp om fjerdeplassen de siste serierundene. Foto: Shaun Botterill

– VAR har en fremtid, men det handler om hvordan det blir håndtert. Det må tas en titt på. Spesielt når avgjørelsen havner hos videodommerne, hvor det ikke er press eller tilskuere. Når noen av de avgjørelsene har vært så åpenbare som de har vært, gir det deg mindre tiltro, fortsetter nord-iren.

Mourinho foreslår intervjuer

José Mourinho var en bitter mann etter at Harry Kane ikke fikk straffe og laget hans spilte 0-0. Dagen derpå tar han til orde for at dommerne bør stille opp i intervjusonen etter kamp, slik managerne gjør.

– Det ville gjort ting mye klarere. «Ja, jeg gjorde en feil. Ja, jeg beklager det. Ja, jeg hadde en utrolig kamp. Ja, jeg var perfekt.» De er veldig, veldig viktige i en kamp. Like viktige som spillerne, mener Mourinho, ifølge BBC.

Harry Kane skjønte lite av at han ikke fikk straffe etter en dytt fra Joshua King. Foto: TV 2

– Man bør få muligheten til å spørre dem direkte om hvorfor. En fotballkamp er spillerne, managerne og dommerne, tilføyer portugiseren.

Hevder tv-en var av

Everton-manager Carlo Ancelotti virker å oppfordre dommerne til selv å gå bort for å se på skjermen utenfor banen. Det er en hyppig brukt løsning i land som Spania og Italia, men i England har det knapt nok skjedd.

Italieneren fikk en av de feilaktige straffeavgjørelsene mot seg torsdag. Med til historien hører det at James Ward-Prowse banket ballen i tverrliggeren.

– Jeg mener at systemet funker når tv-en er skrudd på. Noen ganger tror jeg tv-en skrur seg av, og at de ikke kan se reprisene. Det skjedde i går, også med Manchester United og Tottenham, hevder Ancelotti.

– De er nødt til å skru på tv-en. Noen ganger bruker de det ikke riktig. Med mer kunnskap kan vi få færre feil, mener han.

En som derimot tar dommernes parti, er Arsenal-manager Mikel Arteta. Solidarisk understreker han at de er under hardt press og får mye kritikk.

– Jeg vet at de gjør sitt beste når de tar avgjørelsene. Det blir mer og mer komplisert for dem på grunn av farten i kampene, hvor fort de må reagere og presset som er kommet med VAR. Vi er her for å støtte dem. Vi trenger dem, sier spanjolen.