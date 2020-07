Flere klare smittevernsbrudd ved utesteder i Bergen - men kommunen dropper å kontrollere

Sist helg jobbet kontrollører i Oslo kommune fra ettermiddag til stengetid på natten for å sjekke at utestedene overholdt smittevernreglene. Bergen kommune brukte ikke en eneste time på kontroller. – Ikke godt nok, erkjenner helsebyråd Beate Husa (KrF)

Sist helg kokte utelivet i Bergen. Pent vær og masse folk stimlet til sentrum. Utover kvelden både fredag og lørdag, dannet det seg lange køer hvor synlig berusede mennesker sto tett sammen i lang tid.

Dette har ført til reaksjoner fra både publikum og aktører i serverings- og utelivsbransjen.

Mens voksne folk nektes å spille fotball og man ikke kan sitte side om side på fotballkamper, er det full kroppskontakt i køer og på enkelte dansegulv.

– Noen gir fullstendig faen!

Tom Greni driver åtte steder på Zachariasbryggen, i tillegg til fire andre i Ricks-bygget i Veiten i Bergen.

FORBANNET: – Det er fullstendig uakseptabelt at enkelte uker etter uke gir fuilstendig faen i å følge smittevernreglene, sier Tom Greni, eier av flere utesteder i Bergen.

– Det er fullstendig uakseptabelt at mens de fleste aktørene overholder reglene, så er det noen som fullstendig gir faen. Og konsekvensene er at det både kan føre til økt smitte og at vi blir pålagt å stenge, sier Greni til TV 2.

Han har kontaktet både politiet og kontoret for skjenkesaker, men sier at det ikke reageres overfor de som bryter reglene.

– De samme stedene bryter reglene helg etter helg, sier Greni, som mener det er et problem at noen tjener penger på å bryte regelverket.

– Strammer inn fra i dag

Eier av et av utestedene i Bergen, som gjentatte ganger synes å ha brutt regelverket, beklager på det sterkeste:

– Vi ønsker ikke kø, vi føler at vi har et moralsk ansvar og vi fjerner alle køordninger og har kun forhåndsbestilte bord, så det er ikke vits i å stille seg i kø, fastslår Jas Kahlon, administrerende direktør i Dilla Holding som blant annet drifter det populære utestedet Jacob Aall.

– TV 2 har fått tilsendt video av folk som danser tett sammen, så dere har et problem også på innsiden?

– Vi har egentlig ikke noe dansegulv, men folk rydder plass og danser. Men vi gjør tiltak denne helgen, og jeg har sagt at det ikke skal spilles dansemusikk, sier Kahlon som overfor TV 2 garanterer at han strammer kraftig inn fra i dag.

– I strid med reglene

– Hele poenget med forskriften og lovverket er at det skal hindre at det etableres køer, sier Terje Gjertsen som er leder for kontor for skjenkesaker i Bergen kommune.

– Det er slett i bra og det er i strid med reglene, sier Gjertsen, når TV 2 viser bilder og videoer som dokumenter klare brudd ved flere utesteder.

IKKE EN ENESTE KONTROLL: Ved en nærmere sjekk kunne leder for skjenkekontoret i Bergen kommune bekrefte at man ikke hadde en eneste kontrollør ute sist helg.

– Var dere ute og kontrollerte i helgen som var?

– Ja det var vi helt sikkert, men jeg har ikke oversikt.

Dagen etter dette intervjuet får TV 2 tilsendt en epost hvor Gjertsen bekrefter at kommunens skjenkekontor ikke hadde en eneste kontrollør på jobb sist helg, hverken fredag eller lørdag kveld.

I motsetning til Oslo, er det ingen steder som har fått pålegg om å stenge etter brudd på smittevernreglene.

– Har dere gjort en god nok jobb da?

– Jeg mener det.

– Ikke godt nok

– Jeg er ikke kjent med at man ikke hadde kontrollører ute forrige helg, det skulle jeg gjerne tenkt at man hadde, sier helsebyråd Beate Husa i Bergen kommune.

– IKKE GODT NOK: Helsebyråd Beate Husa (KrF) må erkjenne at smittevernforebyggende arbeid inn mot utelivet i Bergen, som hun har det øverste ansvar for å ivareta, kunne vært bedre i disse krevende tider.

– I en krevende tid som dette, med køer hvor folk åpenlyst står tett oppå hverandre, og kommunen ikke har en eneste kontrollør ute på jobb, er det godt nok?

– Dette er ikke godt nok nei, og jeg forventer en intensivering, også i helgene, sier byråden til TV 2.

– Er ikke nettopp helgene viktige å følge opp, det er da det er mest mennesker ute?

– Jeg er enig i at det er særlig viktig å gjennomføre kontroller i helgene og det forventer jeg, sier Husa.

Hun påpeker at mange steder er flinke å overholde reglene og hun henstiller også til at publikum selv må ta ansvar.

Men like fullt er det utestedene som har ansvaret for køene på utsiden av inngangsdøren. Husa oppgir at det normalt gjennomføres flere kontroller i Bergen kommune, enn det som er satt som krav.



Fullt fokus i Oslo

Mens ingen kontrollører var på jobb i Bergen sist helg, var det fullt trøkk i Oslo hvor kontrollører var ute både fredag og lørdag, fra ettermiddag til stengetid på natt.

Det ble foretatt i alt 33 kontroller, i tillegg til at kontrollørene hadde et våkent øye til køer ved utestedene de passerte, får TV 2 opplyst.

Syv utesteder i Oslo kommune har så langt måtte stenge etter påviste brudd på smittevernreglene. Ingen steder i Bergen har måttet stenge.

– Kontrollørene skrev fire rapporter etter kontroller sist helg, som omhandlet smittevernreglene, og alle resulterte i stengningsvedtak, opplyser Siv Loraine Seljevold, kommunikasjonsrådgiver i næringsetaten i Oslo kommune.