Sommeraktiviteten du ikke vet du kan konkurrere i

Det er i dag over en million fritidsbåter i Norge. Aldri før har antallet vært så høyt – og mange av disse brukes til sommeraktiviteter som vannski.

Landslagsutøver i vannski, Thea Granhus, er en av de som ønsker at flere skal ta del i konkurransene som arrangeres.

– Typiske fjordkjørere vet ofte ikke at det faktisk konkurreres i vannski. Jeg kjørte selv i klubb i to år før jeg fant det ut, sier hun til TV 2.

Granhus konkurrer i vannski-slalåm. Man kan konkurrere i både vannski, wakeboard og barfot, og det er også paraklasser. På verdensbasis er grenen utbredt, men i Norge er det kun 16 klubber og 3000 utøvere registrert hos vannskiforbundet.

SATSER: Thea Granhus er på vannskilandslaget. Foto: Ellen Kessel / TV 2

24-åringen forteller at idretten passer for alle aldre og nivåer. Selv er hun landslagsutøver, men i klubben er det både barn og folk over 70 år. Lasse Johnsen er en av veteranutøverne.

– Å stå på fjorden er gøy, det er lek, men å stå gjennom en bane, da får du mer mål på hvordan du presterer. Du får også litt større utfordringer, sier Johnsen.

Veteranen håper og tror at flere vil begynne å stå på vannski i en klubb nå som mange nordmenn ferier i Norge i år.

– Jeg håper virkelig at flere får opp øynene for hva denne idretten. Det anbefales, sier han.

BYTTET: Granhus konkurrerte i alpint tidligere, men byttet til vannski fordi hun syntes det var morsommere. Foto: Ellen Kessel / TV 2

NM er neste mål

For Granhus begynte interessen i alpinbakken, der hun kjørte for Ullensaker skiklubb i mange år. Flere i det samme miljøet drev også med vannski om sommeren, noe som vekket stor interesse.

Regler: Kan konkurreres i slalåm, trick og hopp. Granhus konkurrerer i slalåm. Slalåm kjøres på standardiserte baner bestående av innport, seks bøyer og til slutt en målport. Båten må kjøres med GPS og konkret hastighetsmåler. Det er om å gjøre å kjøre raskest gjennom banen (hastighet på båten) med kortest mulig line. Det er 11,5 meter fra midten ut til bøyene, og linen har standardlengde på 18 meter. Første runde må gjennomføres for å få poeng, og deretter kan man kutte ned lengden på linen. Verdensrekorden er en linelengde på 9,75 meter.

– Jeg fant etter hvert ut at det var morsommere å stå på vannski. Så da sluttet jeg på ski, og siden har jeg holdt på med bare det, sier jenta fra Jessheim.

Satsingen har gitt resultater. Hun har vunnet 3 kongepokaler, 27 NM og vært på landslaget i 11 sesonger. Granhus har også deltatt i VM og EM i alle aldersklasser, fra junior til nå.

– Vi hadde et håp om at EM skulle arrangeres senere i sommer, men det ble avlyst for noen uker siden. Da blir årets mål å vinne NM på hjemmebane om to uker.

- Trenger ingen forkunnskaper

Nå som mange andre idretter har hatt strenge restriksjoner om avstand, har vannskimiljøet fått flere henvendelser fra barn og unge.

MULIG Å LÅNE: Du må ikke ha eget utstyr for å begynne med vannski. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Denne idretten er jo veldig praktisk nå som man må holde avstand. Det er flere som har tatt kontakt, men det er fortsatt plass til mange. Også passer jo sporten for alle aldre, sier hun.

– Hvilke råd har du til de som vil starte med vannski?

– Oppsøk din nærmeste vannskiklubb og prøv det ut! De fleste har utstyr til utlån og man trenger ingen forkunnskaper.