Meglere kalles tilbake fra ferie for å håndtere tidenes hyttebonanza

Bernt Sundal har nettopp overtatt sin splitter nye leilighet mitt i sentrum av Beitostølen.

Han betalte 3 millioner for den 55 kvadratmeter store enheten som ligger rett ved skibakken.

Bent Sundal i sin nykjøpte fjell-leilighet på Beitostølen Foto: Stein Akre

– Dette er veldig praktisk. I stedet for masse vedlikehold av en stor hytte, kan vi heller benytte tiden til å gjøre det vi liker best. Her er det tur-muligheter rett ved inngangen til Jotunheimen, året rundt, sier Sundal til TV 2.

Sundal er en av mange tusen nordmenn som har kjøpt fritidseiendom den siste måneden.

Aldri opplevd maken

Vanligvis er hyttemarkedet helt dødt i juli. Men i år er det Klondyke-stemning i fjellet. Eiendomsmegler Anders Lysholm har avlyst ferien sin.

– Nå er det fullt trykk. Jeg har aldri opplevd maken. I forrige uke solgte jeg enheter for over 40 millioner kroner på seks dager, sier Lysholm som har vært i bransjen i nesten 30 år.

Eiendomsmegler Anders Lysholm har aldri opplevd større trykk i hyttearkedet. Foto: Stein Akre

Populært med fjellaktiviteter

Terje Fahre, som er daglig leder i Beitostølen Invest, sier det går mot omsetningsrekord på Beitostølen denne sommeren.

– Eter å ha vært stengt siden mars, begynte det å ta av når hytteforbudet ble opphevet. Vi har utviklet Beitostølen til å bli et helårssted der vi tilrettelegger for aktiviteter som for eksempel sykling. I forrige uke solgte vi 9 leiligheter. Hyttemarkedet er enda sterkere. Omsetningen i butikkene er opp 60 prosent i forhold til i fjor, så det er tydelig at folk ønsker seg til fjells, sier Fahre.

Størst økning ved sjøen

Men det er enda større omsetning for hytter ved sjøen.

– Det er her pengene ligger, smiler eiendomsmegler Tore Solberg, mens han ser ut over bryggeanlegget på den drøyt 100 kvadratmeter store sjøhytten i Sandefjord.

– Det er jo bryggen, vannet og solen som betyr noe for kjøperne, sier Solberg til TV 2

– Hva er prisen på dette da?

– 18 millioner, sier Solberg

– Får du det for den nå?

-Det tror jeg, sier Solberg.

Da Norge stengte ned og titusenvis ble permittert, fryktet eiendomsmegleren det verste.

– Rundt påske var jeg kjempebekymret. Da trodde jeg at alt ville gå et visst sted. Men så har markedet eksplodert, sier Solberg.

Opp 12 prosent

Koronakrisen er den viktigste faktoren til et brennhett hyttemarked i hele landet akkurat nå, viser nye tall fra Prognosesenteret.

– Vi har 12 prosent økning i tinglysninger, og i sjøhyttesegmentet er det opp 19 prosent mot i fjor, og det er rekordhøyt, sier Carl Christiansen Mathisen, senioranalytiker Prognosesentret.

– Hva er årsaken til veksten?

– Det er selvsagt koronakrisen, som gjør at folk prioriterer ferie i Norge, sammen med den rekordlave renten, sier Christiansen.

– Ved pinsetider la vi ut en strandeiendom rett borti her til 25 millioner. Den ble til slutt solgt for 36 millioner etter en heftig budrunde. Så det er formidable tider, sier Solberg til TV 2.