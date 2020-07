Klopp: – Henderson ute resten av sesongen

Jürgen Klopp kom med siste oppdatering på Jordan Hendersons skade på pressekonferansen i forkant av helgens kamp mot Burnley.

– Hendo har fått de beste av alle dårlige nyheter. Han har fått en kneskade, men trenger ikke operasjon. Han kommer ikke til å spille mer denne sesongen. Jeg er ganske positiv til at han vil starte neste sesong med oss, sier Liverpool-manageren.

– Det er ikke noe kjekt, men det var det beste vi kunne få ut av det, sier Klopp som er lettet over at Henderson ikke må opereres.

– Han pleier å leges raskt, og vil være tilbake snart. Dejan Lovren er i full trening nå og er tilgjengelig, poengterte Klopp.

Henderson gikk haltende av banen i 3-1-seieren over Brighton onsdag. Liverpool-kapteinen var involvert i en duell med Brightons Yves Bissouma, som gjorde at han måtte byttes ut til fordel for James Milner.

– Vi følte med ham alle sammen. Det var et forferdelig øyeblikk og vi visst det med en gang. Hendo er et dyr som kjemper for alt. Han takler smerte bra, men i denne situasjonen visste vi at noe hadde skjedd, sier Klopp og legger til:

– Guttene var fornøyde med resultatet, men så gikk det opp for dem at Hendo var skadet. Han trenger ingen operasjon, og det er gode nyheter. Han kommer til å løfte trofeet, og fortjener å løfte det.

Dermed må Liverpool klare seg uten kapteinen mot Burnley lørdag.

– Burnley har vært eksepsjonell. De har noen kontraktsproblemer og har en liten spillerstall, i tillegg spiller de hver tredje dag. Jeg har så mye respekt for resultatene de har fått. Vi skal spiller mot et lag med fantastisk holdning, sier Klopp.