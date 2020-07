– At vi åpner opp til dette landet, overrasker meg mest

Fredag åpnet regjeringen opp for karantenefri reise til de fleste europeiske landene.

– I praksis stengte Norge ned 12. mars, og takket være en fantastisk dugnad har vi nå begynt å få kontroll. Det gjør at vi kan åpne opp litt etter litt, sa Justis- og beredskapsminister Monica Mæland på pressekonferansen.

Blant landene nordmenn kan reise til fra 15. juli, finner man også de store feriedestinasjonene Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

Fredag lanserte regjeringen et kart over hvor man kan og ikke kan reise, etter de nye reiserådene. Personer som kommer til Norge fra et «grønt område», slipper karantenebestemmelsene.

Steinar Westin, som er professor ved NTNU, har tidligere advart om uforutsigbarheten ved at nordmenn reiser til andre land.

– Jeg er bekymret ettersom det er en risikosituasjon for enhver som reiser utenlands, sier han.

FARGEKODET: -Dersom du kommer til Norge fra et grønt område, slipper du karantene. Dersom du kommer til Norge fra et rødt område, må du i karantene. Foto: FHI

Kan ta med smitte hjem

Professoren er spesielt bekymret for nordmenn som kommer hjem fra en utenlandsreise og ikke må i karantene.

– Vi vet at personer kan være smittsomme før de får symptomer. Om nordmenn kommer hjem fra reise til venner og familie, kan man potensielt smitte mange. Det er det farligste nå, sier Westin.

Professoren mener at nordmenn utgjør en langt større smitterisiko enn det utledninger som kommer til Norge gjør.

– De har ikke det samme kontaktnettet her og vil ikke møte like mange mennesker, sier han.

Ett land overrasker

Selv om Westin mener det er en risiko å åpne opp for reise, forteller han at han mener Folkehelseinstituttet og regjeringen gjør det på en fornuftig måte.

– I stedet for å stille land opp mot land, har de lagt smittekriteriene til grunn og bruker de kollektivt. De har gitt en god begrunnelse for å basere avgjørelsen på gjennomsnittstallene for hele landet i stedet for regioner, sier han.

At Norge velger å åpne grensen til England derimot, overrasker han.

– De har hatt mange muligheter til å stoppe smitten, men det endte i katastrofe. Slik jeg forstår det har de ennå ikke klart å få kontroll og de stengte nylig ned Leicester. At Norge velger å åpne opp til dette landet overrasker meg mest, sier Westin.

Storbritannia er blant landene i verden som er hardest rammet av koronapandemien. Britene har registrert nesten 45.000 dødsfall knyttet til viruset, mens rundt 285.000 mennesker er registrert smittet, ifølge Worldometers.

Storbritannia startet en gradvis gjenåpning av samfunnet. Fredag fjernet den britiske regjeringen karantenekrav for reisende fra 58 land, blant dem Norge, skriver Sky News.

BEKYMRET: Hanne Heszlein-Lossius, kommunelege i Berlevåg og anestesilege i helse Bergen, mener det er for tidlig å åpne grensene. Foto: Privat

– For tidlig

Hanne Heszlein-Lossius, kommunelege i Berlevåg og anestesilege i helse Bergen, ble ikke overrasket over de nye reiserådene.

– Personlig så synes jeg at det er for tidlig å åpne grensene. Dette er nærings- og utenrikspolitikk. Samtidig er nedstengingen så dramatisk på så mange områder, og da er det vanskelig å være strengest i klassen, sier Heszlein-Lossius.

Hun mener at vi ikke kan være sikre på at økt reise vil føre til nye smitteutbrudd, selv om det er sannsynlig.

– Vi har sett flere lokale smitteutbrudd den siste tiden, som for eksempel i Melbourne i Australia og i Catalonia i Spania. Økt reiseaktivitet fører trolig til økt smitte, selv om mye fremdeles er usikkert, sier hun.

Til tross for at Norge kun anbefaler reise til land med lav smitte, mener legen at nordmenn risikerer å møte turister fra land som er hardere rammet på ferie.

– I tillegg er det viktig å være observant på at situasjonen raskt kan forandre seg i et land, sier Heszlein-Lossius.