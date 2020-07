En omkom i småflyulykke

Fredag skriver politiet i Trøndelag på Twitter at de har rykket ut til Meråker, etter melding om en småflyulykke i forbindelse med en landing.

Ifølge Trønder-Avisa skjedde ulykka like ved en flyplass.

En person er bekreftet omkommet i flyulykken og en annen er fraktet til SOH med alvorlige skader. Taktisk og teknisk etterforskning er iverksatt, flyhavarikommisjonen er varslet. https://t.co/ymlEbDW1Mi — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) July 10, 2020

– Vi fikk melding om ulykken klokken 12.57. Det var to personer i flyet da det havarerte 200 meter fra flyplassen i Meråker, sier politiets innsatsleder på stedet, Jomar Sjøhagen, til TV 2.

Den ene personen skal selv ha kommet seg ut av flyet, mens den andre ble sittende fastklemt.

Ifølge Trønder-Avisa ble det iverksatt hjerte- og lungeredning på stedet.

– En person er bekreftet omkommet. En annen er hardt skadd og er fløyet til St. Olavs hospital, sier Sjøhagen.

Forrige dødsulykke i 2018

Det er under to år siden forrige gang en flyulykke skjedde ved flyplassen på Meråker. Den gang, i november, omkom to menn i femtiårene, også i området rundt flyplassen.

INNSATSLEDER: Jomar Sjøhagen i Trøndelag politidistrikt. Foto: Frank Lervik / TV 2

Flyet deres skulle etter planen til Meråker flyplass, som ligger rundt 50 kilometer fra Trondheim lufthavn Værnes.



Politiet skriver på Twitter at de har startet taktisk og teknisk etterforskning etter ulykken fredag, og skriver samtidig at de har varslet flyhavarikommisjonen.