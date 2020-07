Åpnet for Europa-ferie – dette må du huske på

Justisministeren var klar i talen om at du må være klar over én ting dersom du velger å reise til en av de «grønne» landene i Europa.

Regjeringen fortalte fredag at det fra og med onsdag neste uke er mulig å reise til en rekke land i Europa.

Samtidig er regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) klare på at dette ikke en oppfordring til å dra på ferie i utlandet:

– Grønt land betyr ikke en oppfordring til å reise, uttalte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad under pressekonferansen.

FARGEKODET: Per nå kan du reise til de grønne landene på kartet uten å måtte gjennomgå karantene fra og med 15. juli. Foto: FHI

– Vi kan ikke tro at det å dra i utenlands i år er som det var i fjor, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Reiser du til et av de mange landene som har status som «grønne» hos Folkehelseinstituttet, slipper du i utgangspunktet 10-dagerskarantene.

– Må ha tid til karantene

Men justisminister Monica Mæland (H) sier at ting kan endre seg kjapt:

– Bruk hodet, og tenk deg nøye om. Om du reiser ut av Norge må du vite hvor du skal reise, hvor man kan få hjelp ved sykdom og hvor man skal testes om man får symptomer. Det er et stort ansvar man har, sier justisministeren til TV 2.

– Du må ha tid til karantene om du reiser, sier hun.

Hun opplyser om at hun selv ikke kommer til å benytte seg av muligheten til å reise utenlands, og vil ta sommerferien på Sørlandet.

Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å sette seg godt inn i restriksjonene og smittevernregler som gjelder i landet en reiser til, og viser til at noen lands tiltak kan være mer omfattende enn de er i Norge. I Belgia må man blant annet bruke maske på bussen om man er eldre enn 12 år, og i Polen er maskebruk påkrevd på både buss, kino og på offentlig sted.

Turister i blant annet Catalonia i Spania bør også passe på maskebruken, og kan få en bot på omtrent tusen kroner ved brudd på reglene, skriver Telegraph.

– Den generelle regelen er at alle vil forlate huset med maske på, uansett om de skal på stranda eller på kontoret, sier helseminister i Catalonia, Alba Vergés til avisa.

De «grønne» landene og områdene Belgia

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Færøyene

Grønland

Hellas

Irland

Island

Italia

Kypros

Latvia

Liechtenstein

Litauen

Malta

Nederland

Polen

Slovakia

Slovenia

Spania

Storbritannia

Sveits

Tsjekkia

Tyskland

Østerrike

Regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige. Kilde: Folkehelseinstituttet

– Du kan reise til et land som har fått status som går fra grønt til rødt i løpet av oppholdet. Da må du gjennom karantene, sier Mæland.

Ifølge fagdirektør i FHI, Frode Forland, vil de oppdatere sine reiseråd minst hver 14. dag, og det kan skje oftere.

– Sjansen for at et land går fra grønt til rødt kan skje på mindre tid enn 14 dager, uttalte han fredag.

De landene som per nå er «røde» er Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania og store deler av Sverige, skriver FHI i en pressemelding fredag.