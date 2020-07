NHO Reiseliv: – Steg tilbake fra kanten av stupet

Fra 15. juli får turister fra flere land i Europa komme til Norge. – Dette er et steg tilbake fra kanten av stupet, ifølge direktøren i NHO Reiseliv.

– Denne åpningen vil bety enormt mye for norsk reiseliv. Å ta imot gjester fra land som Nederland, Italia, Spania og særlig Tyskland kan gi muligheter for bookinger også etter at nordmenn drar hjem fra fellesferie, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold.

Ifølge tall fra SSB fra sommeren 2019, er det flest europeiske gjester som kommer til Norge fra landene Tyskland, Nederland, Sverige, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Spania og Italia. Tyskere sto for hele 1,5 millioner av disse overnattingene.

Øverst på reiselivsnæringens ønskeliste når det gjelder ferieåpning for nordmenn og reisende til Norge, har nettopp vært Tyskland og Hellas.

NHO Reiseliv etterlyser at regjeringen nå øker markedsføringsmidler til Innovasjon Norge, som et ledd i å bygge opp igjen reiselivet

– Det er helt nødvendig å fylle på kassa til Innovasjon Norge, slik at vi kan markedsføre reiselivet opp mot viktige land som Tyskland. Vi er i en eksepsjonell situasjon, og regjeringen må være fremoverlente med disse midlene, sier Krohn Devold.

Utgjør en stor del

Også Virke, som er den norske hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, gleder seg over de nye reiserådene.

− Reiselivet ble rammet hardt og tidlig, og lider fremdeles under koronapandemien. Derfor er det gledelig at det endelig åpnes mot viktige nasjoner for norsk reiseliv, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Han sier at tyske og nederlandske turister utgjør en stor del av inntektsgrunnlaget for de 170 000 arbeidsplassene i norsk reiseliv. Derfor håper han at mange europeere vil nyte sommeren i Norge.

– Det er også gledelig at nordmenn nå får mulighet til å reise til flere av våre typiske feriedestinasjoner i utlandet, sier Horneland Kristensen.

HANDEL: Ivar Horneland Kristensen er administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon. Foto: Virke

Fortsatt kritisk

Selv om Virke mener dette er gledelige nyheter, understreker organisasjonen at situasjonen fremdeles kritisk og uforutsigbar for mange reiselivsvirksomheter.

– Derfor trenger vi å få på plass en forlenging av kompensasjonsordningen utover august og utviding av permitteringsperioden til 52 uker. Hvis dette ikke kommer på plass fort risikerer vi at feriedestinasjonene våre mister nøkkelkompetanse fordi folk må flytte for å finne annet arbeid, sier Horneland i en pressemelding.